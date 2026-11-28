Hay un sonido que Nicolás Carbonara lleva grabado para toda la vida, y es el de la sirena de Bomberos. Un llamado que durante 43 años lo hizo dejar todo para acudir a una emergencia y que, aun después de jubilarse, sigue esperando como si en cualquier momento pudiera volver a repetirse.

Transcurren noches en las que se despierta soñando que tiene que salir a combatir un incendio y aunque los años pasaron, el oficio sigue intacto. Su vínculo con el cuartel y con el servicio de emergencia nunca se apagó.

Nacido el 12 de marzo de 1950, Carbonara ingresó como aspirante al cuartel el 15 de diciembre de 1967. En aquel momento trabajaba con un integrante del cuerpo, Antonino Grillo, conocido como "Lalo", quien terminó de acercarlo a ese mundo que tanto lo fascinaba.

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“Cuando tocaba la sirena me enloquecía, me gustaba. Un día le dije a 'Lalo' que quería entrar porque me gustaba y me preparó una nota para presentar. En esa camada ingresamos alrededor de 17 aspirantes. Después de los primeros seis meses de instrucción, y de algunas bajas, quedó un grupo reducido y nos fuimos haciendo camino dentro del cuartel", aseguró.

Carbonara encontró allí mucho más que una actividad voluntaria. Con el paso de los años construyó amistades, compartió momentos difíciles y encontró un sentido de pertenencia que todavía conserva, porque sigue ligado como personal de emergencia y "siempre listo para apoyar una salida".

“Era como una hermandad, donde todos compañeros nos apoyábamos uno al otro y cualquier problemita que le surgía a uno estábamos todos atrás”, contó.

En ese sentido, recordó especialmente el acompañamiento que recibió de sus compañeros y de los jefes cuando atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida personal, con la pérdida de una hija.

“Ser bombero es ser parte de una familia más. Es nuestra familia, nuestra segunda casa, la institución”, resaltó emocionado.

La dinámica del cuartel era muy diferente a la actual. Cuando sonaba la sirena, la prioridad era acudir a la emergencia y los lugares de trabajo facilitaban la salida de los bomberos.

“Antes tocaba la sirena de la Junta Nacional de Granos y te dejaban salir. Ponían una camioneta o traían los vagones y trabajaban ahí. El ferrocarril también. En cualquier trabajo te autorizaban a salir al instante. Con el paso del tiempo, los cambios laborales y las privatizaciones modificaron la realidad y comenzaron a dificultar que los voluntarios pudieran abandonar sus puestos ante cada convocatoria", apuntó.

Recuerda una época en la que buena parte del mantenimiento de los vehículos se realizaba dentro de la propia institución. Había un taller donde se armaban motores y se reparaban las unidades, con el trabajo de un mecánico conocido como don López.

“Todo a pulmón, y se hacía adentro de la institución. Se trabajaba a full, vivíamos todo el día ahí adentro. Tengo recuerdos imborrables de la gente más experimentada, quienes nos fueron transmitiendo los conocimientos y enseñándonos el funcionamiento del servicio", aseveró.

El histórico Dodge de 1936

Una parte especial de su trayectoria estuvo ligada al Dodge de 1936, una autobomba que ya formaba parte del equipamiento cuando Carbonara ingresó al cuartel y que con el tiempo se convirtió en uno de los vehículos más recordados por distintas generaciones de bomberos.

Por entonces, la institución también contaba con un camión International que servía para el transporte de personal, un canadiense de la época de la guerra y un camión white utilizado como tanque de agua.

"Eran unidades antiguas, algunas prácticamente obsoletas, pero que seguían cumpliendo funciones gracias al trabajo y al mantenimiento que le íabmos realizando en el propio cuartel. Empecé saliendo en el Dodge como acompañante. Después, cuando los choferes de mayor experiencia fueron dejando su lugar, me llegó la oportunidad de estar al volante. Ya tenía conocimientos de conducción por mi experiencia familiar con los camiones, no resultó tan difícil el poder adaptarme", dijo.

El Dodge tenía una capacidad aproximada de 800 litros de agua y una bomba de fabricación alemana que Carbonara todavía destaca por su potencia y resistencia.

"Manejarlo requería cuidados, porque la dirección era manual, no con asistencia hidráulica (risas); los cambios y maniobras exigían un esfuerzo muy diferente al de los vehículos actuales. Incluso carecía de espejos retrovisores, había que perstar atención especial en el retroceso. Eso sí, había lugar para cuatro personas sentadas en cada lateral del camión", contó.

Y recuerda una experiencia particular con el Dodge en un viaje a Buenos Aires, para participar de un aniversario de Bomberos de Quilmes. La unidad fue trasladada hasta Hurlingham y desde allí le tocó conducirla junto con Vicente Fidani.

“Íbamos por la autopista 25 de Mayo, a 50 o 60 kilómetros por hora, y todos al lado sacándote fotos, jajaja. Como no tenía espejos, desde atrás me iban indicando las maniobras para circular.

Sin dudas era algo muy práctico para la época, una autobomba con una enorme capacidad de trabajo, a tal punto que una de las pruebas más importantes que logró superar fue durante el incendio de YPF, en 1969", resaltó.

“Ese camión se bancó todo el incendio de YPF, ya que trabajó las 24 horas. Esa bomba era espectacular, y lo sigue siendo por la calidad de sus materiales. En cada intervención, el abastecimiento de agua se realizaba mediante otros camiones que iban llegando para reponer el agua en la cisterna, porque la autobomba no paró nunca y eso que quedó expuesta al incendio, pero salió intacta. Teníamos derivaciones y se podían utilizarse dos o tres líneas de ataque", resaltó.

"Como chofer de la autobomba la responsabilidad iba mucho más allá de conducir hasta el lugar de la emergencia. Debía permanecer atento al funcionamiento de la bomba y, fundamentalmente, garantizar que mis compañeros en el frente nunca se quedaran sin agua. Vos no te podés quedar sin agua, porque si te quedás sin agua, los que están adentro se queman”, explicó.

El conductor debía controlar permanentemente el nivel de la cisterna, informar al jefe cuánta agua quedaba y organizar el abastecimiento con otras unidades o mediante tomas de agua disponibles en las esquinas.

“Tenés que estar siempre atento. A veces no estás abastecido y tenés que bajar un poquito la presión para que aguante un poco más el agua. Era una tarea silenciosa, pero fundamental para que quienes estaban enfrentando las llamas pudieran continuar trabajando", remarcó.

"En ese hecho hubo un episodio que nos mantuvo en alerta. Fue cuando el calor provocó que el líquido acumulado en la batea que rodeaba uno de los tanques se desparramó. Cuando se abrió, se desparramó el líquido por toda la batea y tuvimos que disparar porque nos quemaba vivos”, relató.

La situación fue tan extrema que él y otro compañero lograron alejarse gracias a un automóvil Falcon de La Nueva Provincia, que llegó con las puertas abiertas para sacarlos de allí.

“Nos tiramos y nos alejamos. Cuando aplacó un poquito, que bajó, regresamos enseguida. La autobomba fue retirada por otros choferes, mientras que uno de los bomberos sufrió quemaduras en los brazos. Para combatir el fuego también recibimos espuma proveniente de la Base Naval. Son instantes donde hay que decidir bien, porque está en juego tu vida", contó.

Las explosiones del elevador y recuerdos dolorosos

Entre las experiencias más difíciles de su carrera, Carbonara recuerda especialmente las tres explosiones del elevador de la Junta Nacional de Granos, donde estuvo presente como bombero.

Su actividad como camionero también lo había llevado a frecuentar diariamente ese lugar, donde descargaba granos y mantenía un trato cercano con muchos trabajadores. Por eso, aquellas tragedias tuvieron un impacto todavía mayor.

“Ver fallecer gente con la que yo estaba a diario, porque entraba a descargar el camión mío todos los días a la Junta, o a veces día por medio... Era toda gente conocida de White, de Bahía. Tenía un trato fluido con ellos”, recordó.

En ese contexto, mencionó especialmente a su compañero Rubén Aceituno, cuya muerte todavía lo conmueve.

“No me hagas acordar. Todavía parece...(se quiebra).”, mencionó con la emoción de quien conserva intacto el recuerdo de una persona a la que definió como "un gran compañero".

Incluso hoy, cuando visita el cementerio, se acerca a su tumba, ubicada cerca de la de su madre.

“No lo puedo olvidar. Era un compañero de fierro”, resumió.

Carbonara reconoce que hay que travesar momentos muy duros, especialmente cuando las emergencias terminan con víctimas fatales.

“Cuando te toca sacar gente fallecida, te duele. Y más cuando son chicos. Uno tiene hijos, tiene nietos, y a todos nos duele. Aprendí de cada una de esas experiencias, me caí, pero no perdí las ganas de ser bombero", aseveró.

Una familia que acompañó

Detrás de sus 43 años de servicio hubo una familia que acompañó cada salida, cada alarma y cada regreso.

Carbonara está casado con Vicenta, a quien todos conocen como "Chicha", y tiene tres hijas: Betiana, Mara y Carolina. También es abuelo de cinco nietos: Julián, Manuel, Agustina, Joaquín y Maitena. Julián, además, está próximo a convertirlo en bisabuelo.

Su esposa y sus hijas fueron parte de una vida marcada por las emergencias y las ausencias inesperadas.

“Mi señora viene a ser otra bombera, porque se bancó todo. Mis hijos también”, señaló.

Su yerno, marido de su hija mayor, incluso llegó a ingresar al cuartel, aunque después debió abandonar la actividad por cuestiones laborales.

"Chicha" no sólo lo acompañó durante toda su carrera, sino que lleva alrededor de 40 años colaborando con la comisión de damas de Bomberos.

“Cuando entré a los bomberos, que me metí de novio, me quería sacar de ahí. Y le dije: 'No, yo de los bomberos no me voy'. Después nos casamos y mi señora terminó siendo más bombera que yo, jajaja”, aseveró.

Después de 43 años y cuatro meses de actividad, Carbonara pasó a retiro en 2010. Lo hizo al cumplir 60 años, en una fecha que eligió para cerrar formalmente una etapa que había comenzado siendo apenas un adolescente.

Su vínculo con la institución quedó reflejado también en un reconocimiento muy especial, porque fue el primer bombero al que, al momento de retirarse, le entregaron su casco como recuerdo de los años de servicio. Hoy conserva ese elemento y la placa que acompañó su despedida.

Aunque ya casi no participa de las salidas, sigue acercándose al cuartel para visitar a los compañeros y compartir un rato con ellos.

Al preguntarle si volvería a elegir el mismo camino si tuviera la posibilidad de nacer nuevamente, no dudó ni un segundo.

“Vuelvo a ser bombero. Ni lo dudes”, respondió.

“Era el viejo del cuartel”, las bromas de los más jóvenes

Con tantos años dentro de la institución, Carbonara también se convirtió en uno de los integrantes más experimentados del cuerpo, detrás de Héctor Tomás, Héctor Ocampos y Jorge Grecco. Tanto, que los más jóvenes lo cargaban por su permanencia.

“Porque atrás mío venía toda juventud y me cargaban. Era el viejo del cuartel. Me decían: '¿Cuándo te vas a ir, cuándo te vas a ir?'”, dijo entre risas.

Según contó, junto con José Troisi fueron quienes más años permanecieron en actividad dentro del cuartel. También menciona a Antonino Grillo, Antonio Colacce, Vicente Fidani y los que ingresaron con él al cuartel: Omar Luciani y Pablo Gruicich.

Las anécdotas siguen apareciendo cada vez que se reúnen. En otros tiempos, los encuentros eran prácticamente una tradición, porque se compartían asados, organizaban guitarreadas y recibían a músicos y artistas que llegaban desde distintos lugares.

“Se hacían asados casi todos los sábados. Venía gente de clubes, a veces amigos que se habían hecho ahí. Han venido cantores de Buenos Aires, como Los Fronterizos, Argentino Ledesma. Pero los tiempos cambiaron”, aclaró.

“Uno se va acostumbrando. Cuando tenés que sacar gente de abajo de un tren o te toca ver determinadas cosas, te deja tocado. En algún momento tenés que asimilarlo, porque si no te morís vos”, reflexionó.

Entre los accidentes que le tocó afrontar recordó especialmente el choque frontal entre un tren de pasajeros y uno de carga, ocurrido entre 2007 y 2008.

La tarea de rescate fue especialmente compleja. Cuando ya habían terminado buena parte del operativo y revisaban el lugar para comprobar que no quedara ninguna víctima, encontraron a una persona atrapada entre el techo y un perfil de la estructura.

“Estuvimos toda la noche para poder sacarlo. Hubo que cortar y fue un trabajo de locos”, relató.

Si bien su historia estuvo muy ligada a las autobombas y al trabajo como chofer, Carbonara también participó de numerosos operativos en incendios rurales y forestales. Fueron jornadas de varios días, con traslados a las sierras y un esfuerzo físico que muchas veces ponía a prueba a los propios bomberos.

En aquellos años, los elementos de protección eran muy diferentes a los actuales. Recordó que cuando ingresó utilizaban trajes de sarga provenientes de la Infantería de Marina y botas de cuero con suela también de cuero.

“Cuando te mojaba adentro y salía afuera, te cocinabas, pero bueno, te lo tenías que bancar. En los incendios serranos, además, subíamos caminando con baldes de agua y bolsas, muchas veces por terrenos pedregosos donde las suelas se desgastaban y perdían adherencia", contó.

Entre las situaciones más peligrosas recordó una oportunidad en la que, junto con Antonio Colacce, entonces segundo jefe, y otros compañeros, quedaron rodeados por el fuego.

“Estábamos arriba descansando, ya cayendo la tardecita. Por ahí nos paramos a mirar y dijimos: 'Estamos rodeados'. Buscamos una parte baja, nos pusimos todos en fila, hicimos como un contrafuego y pasamos para el otro lado”, relató.

La experiencia y la tranquilidad para tomar decisiones resultaron fundamentales para salir de aquella situación. Carbonara también recordó que otros bomberos de la región llegaron a refugiarse en un tanque australiano cuando las llamas los rodearon durante un incendio rural.

“Uno cree que los incendios de campo son una pavada, pero tenés que estar muy atento. Cuando hay rastrojo, hacete cuenta que es alcohol. Si hay un poquito de viento, sabés cómo viene”, advirtió.

También le tocó vivir una emergencia de esas características en Médanos, cuando se incendió una cosechadora en un campo vecino. En ese momento estaba trabajando en la cosecha de un amigo y, al advertir el fuego, se sumó inmediatamente a la colaboración.

“Fui en cuero, como estaba. Saltaba las espigas de trigo y me quemé vivo; impresionante. Hasta que llegaron los bomberos de Médanos, pasaron el arado por arriba y, aunque se comió unas cuantas hectáreas, pudieron controlarlo”, recordó.

Para Carbonara, esos episodios reflejan una de las grandes dificultades del trabajo en incendios rurales, como es el comportamiento cambiante del fuego, la vegetación seca y el viento que puede transformar rápidamente una intervención en una situación de extremo peligro.

En el cierre de la nota Carbonara deja en claro que los reconocimientos no son individuales.

“No es solo mi carrera, no se trata de lo que hice yo; mis compañeros también han peleado a la par mía. Somos todos iguales y siempre los recuerdo a todos”, finalizó.



