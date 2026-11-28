“Dantesco”. Fue la palabra elegida por el intendente municipal Federico Susbielles para definir el panorama que encontró en el histórico edificio de avenida Colón y Brown, desocupado hace dos décadas y sin ningún tipo de atención por parte de sus propietarios.

La expresión utilizada describe toda situación que causa espanto, horror o impresiona por su carácter terrible, caótico o desastroso, asociada a La Divina Comedia de Dante Alighieri, en especial por el caos asociado al Infierno.

El hecho ocurrió cuando, cumplidas las instancias legales, el municipio llevó adelante el allanamiento de la propiedad para proceder, a su costo y cargo, a su limpieza, atento al preocupante estado general del bien.

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Toneladas de guano, palomas muertas, roedores, palomares, humedad y todo lo que uno pueda imaginar cubrían su planta baja y pisos superiores.

La cuadrilla a cargo la limpieza fue equipada con trajes especiales porque cuando el guano se seca se convierte en polvo, cuyas partículas pueden generar infecciones respiratorias graves.

El estado del edificio era un atentado a la salud pública, una falta de respeto hacia el entorno, una agresión brutal en pleno centro histórico, una amenaza frente a la cual no debe ser difícil encontrar una figura legal que permita tomar las medidas del caso.

Cuando comenzó el allanamiento apareció en escena un abogado, manifestando la preocupación de los titulares del bien.

Nada de eso puede tomarse como cierto, desde el momento que se han desentendido por completo del lugar. Hace al menos 20 años que lo tienen en venta o alquiler, nunca lo han limpiado, ni cercado. Ni siquiera se ocuparon de tapiar las ventanas por donde las palomas se han apropiado del lugar.

No pagan impuestos ni tasas, no se hicieron cargo del cerco preventivo que tuvo que montar la municipalidad, no responden a notas ni intimaciones. No les interesa en absoluto la preocupante situación que generan en la salud pública.

Es momento entonces de no dejar el tema librado a la voluntad del propietario, quebrando la inacción de años y poniendo las cosas en su justo lugar.