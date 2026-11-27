Las hermanas junto al intendente, Ricardo Marino; y el secretario de Salud, Martín Calvo.

En un emotivo encuentro, el intendente Ricardo Marino, acompañado por el presidente del CD, Amílcar Safe; el secretario de Salud, Martín Calvo; y un equipo de funcionarios municipales, encabezó el homenaje a las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, quienes culminan una trayectoria de 77 años de misión, servicio y acompañamiento en el Hospital Municipal Doctor Pedro Ecay.

La comunidad hospitalaria, autoridades municipales, representantes del CD, ex intendentes y trabajadores de la salud se sumaron al reconocimiento de las religiosas, que durante más de siete décadas brindaron su vocación y compromiso al servicio de los pacientes y de toda la comunidad del partido de Patagones.

Durante la jornada se recordó especialmente la trayectoria de las hermanas Inés y Flora, así como la labor de quienes continúan acompañando a la comunidad hospitalaria, entre ellas Clara y Celeste.

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También hubo un reconocimiento especial a la hermana Pía, cuya entrega y enseñanzas dejaron una huella profunda entre los trabajadores del hospital.

En representación de la comunidad hospitalaria, el doctor Martín Calvo expresó la emoción que genera esta despedida y destacó que el encuentro debía ser, ante todo, una oportunidad para agradecer.

Por su parte, el presidente del CD, Amílcar Safe, junto a los concejales presentes, hizo entrega de una resolución del cuerpo legislativo en reconocimiento a la trayectoria de las religiosas.

Uno de los momentos más significativos fue el descubrimiento de una placa recordatoria, a cargo del intendente Ricardo Marino y el secretario de Salud, Martín Calvo.

La placa, impulsada por la Secretaría de Salud y la comunidad hospitalaria, será colocada próximamente en el interior del establecimiento como testimonio permanente de estos 77 años de historia compartida.

Al dirigirse a las hermanas, el intendente Ricardo Marino expresó que su presencia respondía al compromiso de acompañar este momento y, fundamentalmente, agradecer la entrega de las religiosas.“Mi compromiso es venir no a despedir, sino a agradecer el trabajo y el esfuerzo, con tanto amor que daban por los hermanos”, señaló.

Por su parte, en sus redes, las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, expresaron “Misión cumplida en Carmen de Patagones”. “Con un corazón agradecido y luego de 77 años de presencia misionera, concluímos nuestro camino en esta localidad", expresaron. (agencia Patagones)