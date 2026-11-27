El intendente de Saavedra, Matías Nebot, quien pudo mantenerse en funciones después de la presentación realizada en el Concejo Deliberante para pedir su destitución por haber confesado que había consumido cocaína, habló con LU2 y dijo que realizó en su momento una "exposición policial" sobre la compra y venta de drogas, pero no así una denuncia judicial del hecho.

Nebot respondió de esa manera tras un planteo en el programa Panorama sobre su obligación de denunciar delitos como funcionario público, ya que el tratamiento sobre su adicción es un tema personal pero la comercialización de estupefacientes es una infracción a la ley.

"En su momento hice una exposición. Tuve una reunión con el propio jefe de la policía. A mí como ciudadano me corresponde hacer una exposición, yo lo expuse frente a la policía en ese momento. En cuanto a si debí hacer una denuncia formal eso no me corresponde a mí contestarlo porque no lo sé, seguramente puedan responder esa cuestión mis abogados", afirmó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Acerca de la situación vinculada al narco en su distrito, agregó: "Trabajamos también junto a la Jefatura de Seguridad, con el comisario Alexis Lucero, combatiendo al narcotráfico. Para ello, se están haciendo controles, allanamientos, se están trabajando también en conjunto con la Fiscalía. Estamos realizando un despliegue importante lo más que podemos en nuestro distrito, que es un distrito pequeño, pero que no está ajeno a todo lo que ocurre en la República Argentina".

El intendente además indicó que se están reforzando los programas de salud mental a los que calificó de claves para no llegar a consumir y agregó que están realizando operativos de control para evitar el narcotráfico en la localidad.

"Hemos reforzado de recursos el servicio de salud mental incorporando, no solamente nuevas psicólogas, sino haciendo un trabajo comunitario con Inspección Distrital, con Inspección de Jefatura y Distrito de Educación, con quien estamos trabajando articuladamente muy fuerte", aseguró.

Nebot contó en julio pasado, durante una charla sobre prevención de adicciones, que hacía 300 días que había dejado de consumir. La oposición política cuestionó su idoneidad para el cargo y el Concejo creó una comisión investigadora. Ayer se votó por la destitución y el resultado fue 9 a 4, cuando se necesitaba un mínimo de 10 votos para removerlo del cargo.

Acerca de ese resultado, sostuvo: "No hay mucho para festejar, sí hay mucho para mejorar. Pero sobre todo hay que reconocer que en el día de ayer se respetó la democracia y la voluntad popular, que me parece que es lo más importante. Tenemos que quedarnos con que se respetó la democracia y la voluntad popular porque la gente me eligió, es el soberano, es quien pone un intendente y es quien saca un intendente, entonces creo que se respetó la democracia".

"Así que de todas maneras tomo la propuesta de destitución que no reunió los votos necesarios por parte de la oposición, la recibo con mucho respeto y sobre todo lo que más me preocupaba era la incertidumbre que vivieron los vecinos del distrito de Saavedra durante todo ese tiempo", indicó el funcionario.

El intendente refirió que decidió en su momento contar su situación y que no se arrepiente de haberlo hecho, porque fue "sincero y auténtico con la gente" y que si considera que deja ese aspecto de la personalidad de lado abandonaría la función pública.

Por último, Nebot refirió a que le pedía disculpas a sus afectos más cercanos:

"Ustedes me deben haber escuchado varias veces pedir disculpas a mis amigos, a mi familia y tiene que ver porque uno cuando está en un proceso de adicción le hace mucho daño a las personas que tiene al lado. Bueno, esas son las enseñanzas que tengo, pero si hay algo de lo que sí estoy totalmente seguro son de dos cosas. La primera, que hablar te hace libre y que hablar te hace ayudar al otro. Y, en segundo lugar, también es sumamente importante que cuando decimos algo, tenemos que decirlo con fundamento y con firmeza, pero sobre todas las cosas, tenemos que tener la seguridad de que lo que estamos diciendo es verdad", finalizó Nebot.