Carlos Bevilacqua gobierna Villarino desde diciembre de 2015 y en un año deja el sillón municipal. Pero no piensa correrse de la discusión.

En diálogo con el medio "La Opinión Nacional" habló de lo que deja en el distrito, de cómo tiene que pararse el interior frente a 2027 y de quién debería gobernar la Argentina.

—¿Quién es el más preparado para gobernar el país?

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—Sergio Massa. No tengo dudas. Fue intendente, así que sabe lo que es gestionar con los pies en el barro. Presidió la Cámara de Diputados, fue ministro de Economía en uno de los momentos más difíciles y conoce el Estado por dentro como pocos. Lo más importante es que dialoga con todos: con los gobernadores, con los intendentes, con el sector productivo. La Argentina necesita a alguien que sepa y que pueda construir acuerdos, y hoy el que reúne las dos cosas es Massa.

—Vamos a 2027. ¿Cómo tiene que ser la fórmula para la Provincia?

—Tiene que ser un bonaerense que haya sido intendente. Alguien que sepa lo que es atender a un vecino a las once de la noche, resolver una inundación y pagar sueldos con recursos que no alcanzan. Y como la mayor parte de los votos está en el conurbano, el gobernador tiene que salir del AMBA y conocer esa realidad de primera mano.

—¿Y el vice?

—El vice tiene que ser del interior. La provincia no es solo el conurbano: son 135 municipios, y más de cien están lejos de La Plata y de la General Paz. El interior produce, exporta y sostiene buena parte de la economía bonaerense, pero casi nunca está en la mesa donde se toman las decisiones. Una fórmula que junte al conurbano con el interior es una fórmula que entiende la provincia entera.

—¿Usted se anota para ese lugar?

—Yo voy a estar donde sea útil. Lo que pido es que el interior esté en la fórmula, no un nombre. Si el interior no se sienta en la mesa, nos van a seguir mirando desde lejos.

—Arranca su último año como intendente. ¿Cómo lo vive?

—Con mucha tranquilidad. Siempre dije que un proyecto tiene que ser más grande que una persona. Hoy hay un equipo de jóvenes que se formaron con nosotros, que saben gestionar y que conocen cada pueblo del distrito. Las personas pasamos. Lo que tiene que quedar son las obras y los proyectos, para que no haya que empezar de cero cada vez que cambia una gestión.

—¿Qué encontró en 2015?

—Necesidades que llevaban décadas sin resolverse. En Pedro Luro, cada vez que llovía fuerte, había vecinos con el agua hasta el pecho. Eso pasaba hacía años y nadie lo arreglaba. Hicimos las obras para que el agua no entre más a las casas: una la conseguimos con María Eugenia Vidal y otra con Axel Kicillof.

—Con dos gobernadores de signo opuesto.

—Porque cuando el agua te entra a la casa, a nadie le importa de qué partido es el que te ayuda a sacarla. Nuestros problemas no tienen color político, y las soluciones tampoco. Un intendente del interior tiene que poder sentarse con quien gobierne en La Plata. Si no, el que pierde es el vecino.

—Dice que “puso a Villarino en el mapa”. ¿No es mucho?

—Hace once años, a Villarino casi nadie lo conocía. Hoy, cuando decís Villarino, saben dónde queda. Y con Villarino, cada uno de sus pueblos: Pedro Luro, Mayor Buratovich, Hilario Ascasubi, Teniente Origone, Médanos, Algarrobo, Argerich, La Mascota y las colonias. Cada pueblo tiene su propia historia, y entre todos hicimos la de Villarino.

—¿Qué queda pendiente?

—Muchas cosas. Siempre digo que una calle no se pavimenta con papel y tóner: hacen falta materiales, máquinas, trabajadores y decisiones. Hoy estamos construyendo veinte viviendas, mejorando calles en Bonacina y después vamos a Matadero y Basso. Cambiamos más de 16 kilómetros del caño que trae el agua entre Pedro Luro e Hilario Ascasubi. Y me comprometí con una pileta climatizada para Pedro Luro, como la de Médanos, porque no es un lujo: es salud, deporte e inclusión.

—¿Y qué le pediría al próximo intendente de Villarino?

—Lo mismo que me exigen a mí los vecinos: trabajar de día y de noche. Yo no sé quién va a estar parado en ese atril. Pero sí sé que voy a estar abajo, como un vecino más, exigiéndole. (La Opinión Nacional)