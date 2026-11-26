Las imágenes recorrieron el país: un camión con el volquete levantado, circulando a alta velocidad e impactando contra uno de los travesaños que unen la estructura del histórico puente de Pigüé, sobre la ruta nacional 33.

El hecho ocurrió en los últimos minutos del martes y obligó a cerrar el paso vehicular del lugar durante toda la jornada del miércoles y el jueves, a la espera de directivas sobre qué se debería hacer.

Por ello, durante la jornada de este jueves se espera que personal de Vialidad Nacional lleve a cabo un análisis del estado de la estructura, tarea que se repetirá en pocos días más para determinar si hubo algún tipo de movimiento o desplazamiento en la infraestructura.

A partir de ahí, recién se decidirá si se repara el puente o si hay que reconstruirlo. Por el momento, permanece cerrado al tránsito.

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Además, durante la jornada del jueves también se desarrollaría la demolición y el retiro de los sectores rotos de las cruces de las vigas. También se analizarán cuestiones técnicas relacionadas con el encofrado y las alternativas de reparación.

En el día de ayer, con el tránsito cortado y desviándose a través de las colectoras de ingreso y egreso de la ciudad sobre la RN33, ya se llevó a cabo una primera inspección. Incluso, para esto se utilizaron dos hidrogrúas, de manera de acceder a los sectores más afectados en altura.

Según se explicó, lo primordial es determinar si la estructura del puente cedió como consecuencia del impacto.

A partir de allí, existen dos posibilidades a tener en cuenta: en caso de que la estructura se mantuviera estable, se cortarían y retirarían las cruces de las vigas que resultaron dañadas, lo que permitiría evaluar una posible habilitación del puente.

Sin embargo, si se detecta que la estructura continúa cediendo, sería necesario proyectar una intervención de mayor magnitud, que podría implicar la reconstrucción completa de la parte afectada. A todo esto habría que sumarle la cuestión presupuestaria, entendiendo que los trabajos deberían estar a cargo —o al menos licitados— por Vialidad Nacional. (Agencia Pigüé y Semanario Reflejos)