"Hoy es un día importante no sólo para mí sino para todos ustedes, hace meses que tenemos incertidumbre sobre qué va a pasar con el municipio", dijo esta mañana el intendente de Saavedra, Matías Nebot, durante la segunda sesión especial del Concejo Deliberante que terminará decidiendo su futuro.

Nebot reconoció en julio último, durante una charla sobre prevención de adicciones, que hacía más de 300 días que no consumía cocaína. La oposición comenzó a cuestionarlo ya que, debido a los tiempos, se desprende que usó drogas ilegales mientras se desempeñaba como jefe comunal, ya que asumió en diciembre de 2023.

En octubre se realizó una primera sesión especial donde la mayoría de los concejales votó que el caso era grave y, en la jornada de hoy, se decidirá si votan la destitución de Nebot. Luego de un cuarto intermedio, la sesión se reanudará sobre las 11.30.

En su descargo, el titular del Ejecutivo saavedrense sostuvo: "Quiero hablarles a ustedes pero especialmente a los jóvenes que tenía en mente cuando conté lo que estaba pasando. Aquel día simplemente podría haber agradecido a Adrián di Renzo por haber venido a Pigüé para dar una charla sobre adicciones y nada más. Pero estábamos hablando de consumos problemáticos y sentí que debía contar lo que había vivido".

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Agregó que "lo hice pensando en el pibe que estaba ahí y tal vez no se había animado a contarlo o en los padres que tienen a sus hijos en esa situación y no saben cómo ayudarlo. Me animé a decir fui adicto y lo digo con la frente en alto, porque para mí hablar hizo la diferencia ya que me permitió pedir ayuda".

En tono político y dirigiéndose a los concejales de la oposición, afirmó: "A ustedes no les fallé. Pude haberle fallado a mi salud, a mi familia y amigos, pero como intendente junto con mi equipo tomamos decisiones que dieron resultado y otras que hoy seguramente tomaría de otra manera, pero siempre decidí pensando en lo mejor para el distrito".

Y remató: "Quiero seguir siendo su intendente. Cuando me eligieron lo hicieron por cuatro años y quiero permanecer hasta el último día".

Nebot, del partido vecinalista Todos por Saavedra, estuvo acompañado en el recinto por sus abogados, los bahienses Bárbara Sager y Leonardo Gómez Talamoni.