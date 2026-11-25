Debido al siniestro vial ocurrido anoche en el kilómetro 132 de la ruta nacional 33, a la altura del puente sobre el acceso al Parque Municipal de Pigüé, se encuentra interrumpida la circulación vehicular sobre la estructura elevada.

Allí, un camión que circulaba con la batea levantada terminó impactando contra la parte superior de la estructura.

Según informaron desde Vialidad Nacional, el objetivo es garantizar la seguridad vial, por lo que han dispuesto un esquema de desvíos obligatorios por las colectoras laterales en ambos sentidos de circulación.

En el sentido Norte–Sur (hacia Bahía Blanca), el tránsito es desviado hacia la colectora derecha antes del ingreso al puente, reincorporándose a la traza principal una vez superada la zona del incidente.

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Mientras que en sentido inverso (hacia Trenque Lauquen), los vehículos deben tomar la colectora derecha previa al puente para retomar la ruta metros más adelante.

En el lugar se encuentran trabajando de manera coordinada personal de la Policía Vial, Defensa Civil y agentes de Vialidad Nacional, quienes tienen a su cargo el ordenamiento del tránsito y la señalización preventiva.

En ese sentido, Vialidad realizó una serie de recomendaciones:

-Respetar estrictamente las indicaciones del personal apostado en el sector.

-Reducir la velocidad al aproximarse a la zona de desvíos.

-Circular con extrema precaución y luces bajas encendidas.