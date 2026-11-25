Hay discos que trascienden su época y se convierten en parte de la identidad musical de varias generaciones. Oktubre, la segunda producción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, es uno de ellos.

Publicado en 1986, en los primeros años de la recuperación democrática argentina, el trabajo dejó una marca profunda en la historia del rock nacional y será el eje del último encuentro de la temporada 2026 de Historias en Vinilo.

La cita será el próximo domingo, a partir de las 18, en el Centro Cultural de Coronel Dorrego. La actividad contará con relatos y conducción de Matías Rico, mientras que Gerónimo Rico Martínez estará a cargo de las lecturas. La entrada será voluntaria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La propuesta invita a recorrer una obra que, con la voz del Indio Solari, las guitarras de Skay Beilinson y una identidad artística muy particular, logró construir un universo propio.

A través de canciones como Jijiji, Motor Psico, Preso en mi ciudad y Fuegos de octubre, el álbum reflejó inquietudes, tensiones y expresiones de una sociedad que atravesaba una etapa de profundos cambios.

Durante la jornada se reproducirá el disco completo en su formato original de vinilo. La escucha estará acompañada por referencias a su proceso de grabación, las historias detrás de las canciones, sus protagonistas y el contexto histórico y cultural en el que nació.

Un recorrido por la música y sus historias

El encuentro también tendrá un significado especial para el ciclo, ya que marcará el cierre de un año de presentaciones dedicadas a distintos artistas y álbumes del rock nacional e internacional.

A lo largo de 2026, Historias en Vinilo propuso acercarse a la música desde otra perspectiva: recuperar los discos como obras integrales, detenerse en sus letras y sonidos, conocer las circunstancias que rodearon su creación y generar un espacio de intercambio entre distintas generaciones.

Con el especial dedicado a Oktubre, la iniciativa buscará repetir esa experiencia alrededor de una producción que conserva su vigencia 40 años después de su aparición.

La convocatoria está dirigida tanto a quienes acompañaron las distintas ediciones del ciclo como a los seguidores de Los Redondos y a quienes quieran descubrir o volver a escuchar uno de los álbumes fundamentales del rock argentino.

El domingo 29, la música volverá a girar en el vinilo para cerrar la temporada con una obra que sigue despertando recuerdos, interpretaciones y pasiones.