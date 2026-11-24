En Carmen de Patagones, un hombre de 26 años, oriundo de Viedma, fue capturado por posesión de marihuana.

La aprehensión se llevó a cabo durante una de las recorridas preventivas que realizó personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Carmen de Patagones.

Fue durante la identificación del ahora aprehendido -que no fue identificado- cuando se constató que, entre sus prendas, poseía un envoltorio con sustancia vegetal compatible con marihuana.

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Fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Muerte natural

Por otra lado, desde la órbita maragata también se confirmó que la muerte del hombre, de 67 años, encontrado en inmediaciones de la Estación de Trenes de la cabecera del distrito, fue de índole natural.

La Jefatura de Policía Comunal de Patagones detalló que, luego de la autopsia en nuestra ciudad, se dictamino que el causal de muerte fue un infarto agudo de miocardio.