Un camión de carga pesada protagonizó un fuerte choque contra el histórico puente de acceso a Pigüé, ubicado sobre la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 132, frente al Parque Municipal.

El hecho ocurrió durante la noche de este martes, cuando el transporte circulaba con la batea levantada y terminó impactando contra la parte superior de la estructura.

Como consecuencia del golpe, se produjo la rotura de una de las vigas del sector más alto del puente, lo que generó preocupación por el estado de una estructura emblemática para la ciudad.

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Tras el episodio, las autoridades viales deberán realizar una evaluación para determinar el alcance de los daños y establecer si resulta necesario implementar restricciones o desvíos en la circulación por la Ruta 33.

Por el momento, no se informó oficialmente si el puente presenta riesgos estructurales ni cuáles serán las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector.

El video, que rápidamente circuló por las redes sociales, muestran como un automovilista que ingresaba a la ciudad comenzó a filmar al camión, que circulaba con el volquete levantado, en sentido contrario hacia Bahía Blanca. En las imágenes también se observa cómo termina impactando a la infraestructura vial.