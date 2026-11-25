Ricardo Marino, recibido en el despacho de Alejandro Dichiara, junto a Alexis Guerrera

En el marco de diferentes gestiones que lleva adelante en la capital provincial, el intendente de Patagones, Ricardo Marino, mantuvo un encuentro institucional con las máximas autoridades de la Honorable Cámara de Diputados bonaerense.

Durante la reunión con el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara; y el vicepresidente, Alexis Guerrera, se avanzó en la solicitud formal de un subsidio destinado a fortalecer a los clubes barriales del partido de Patagones.

La gestión apunta a acompañar a estas instituciones fundamentales para el entramado social del distrito, que cumplen un rol irremplazable en la contención, la inclusión y la formación en valores de niños, niñas y adolescentes.

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En otro tramo del encuentro, Marino expresó su agradecimiento a dichas autoridades y en ellos al conjunto de legisladores de ambas Cámaras de la provincia de Buenos Aires, por el acompañamiento brindado al proyecto que modifica las leyes provinciales 12.322 y 12.323.

Esto, se recuerda, es con el objetivo de garantizar de manera permanente los beneficios impositivos para el Partido de Patagones y la Zona Austral Desfavorable.

La iniciativa, impulsada por Dichiara, obtuvo primero la aprobación de la Cámara de Diputados y posteriormente la sanción definitiva del Senado bonaerense.

La Gesta del 7 de marzo, en la currícula educativa

Asimismo, se destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires de la Declaración D-1826/26-27, una iniciativa presentada por su presidente, Alejandro Dichiara.

A través de esta declaración, se expresa el agrado para que el Poder Ejecutivo provincial, mediante los organismos competentes, evalúe la incorporación de la Batalla de Carmen de Patagones a la currícula educativa.

Apuntaron que esto fue en el marco de las luchas por la soberanía territorial argentina y que promueve la realización de actividades alusivas cada 7 de marzo, fecha en que se conmemora este acontecimiento histórico.(agencia Patagones)