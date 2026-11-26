Finalmente Matías Nebot logró evitar hoy su destitución como intendente de Saavedra, ya que la oposición más dura no consiguió los votos suficientes en el Concejo Deliberante. El jefe comunal fue objeto de una investigación luego de confesar que estaba en recuperación desde el año pasado por una adicción a la cocaína.

Según parte de la oposición, el vecinalista Nebot consumió drogas ilegales durante la primera parte de su mandato y eso afectó sus decisiones al frente del Municipio. Si hubiera sido removido, lo habría reemplazado el primer concejal de la lista triunfadora en 2023, Mariano Mansilla, quien desempeñó distintos cargos en el gobierno hasta que se fue del espacio y estableció el monobloque opositor Distrito Futuro.

La votación terminó 9 a 4 a favor de la destitución, pero se necesitaban al menos 10 para que se hiciera efectiva. Por la no destitución alzaron su mano los oficialistas Verónica Piangatelli y Sergio González más los justicialistas Clarisa Rivas y Nicolás Catalano. El mencionado Mansilla, en tanto, se abstuvo.

Antes de la votación, Nebot había hecho su descargo, donde manifestó que "pude haberle fallado a mi salud, a mi familia y amigos, pero como intendente junto con mi equipo tomamos decisiones que dieron resultado y otras que hoy seguramente tomaría de otra manera, pero siempre decidí pensando en lo mejor para el distrito".

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El ahora exjefe comunal participó de una charla sobre adicciones en Pigüé en julio pasado, a cargo del bahiense Adrián di Renzo, y ese día decidió hacer público que llevaba 300 días sin consumir drogas.

"Aquel día simplemente podría haber agradecido a Adrián por haber venido y nada más. Pero estábamos hablando de consumos problemáticos y sentí que debía contar lo que había vivido", afirmó esta mañana.

Añadió: "Lo hice pensando en el pibe que estaba ahí y tal vez no se había animado a contarlo o en los padres que tienen a sus hijos en esa situación y no saben cómo ayudarlo. Me animé a decir fui adicto y lo digo con la frente en alto, porque para mí hablar hizo la diferencia ya que me permitió pedir ayuda".

Y cerró: "Quiero seguir siendo su intendente".