Lo que comenzó como una iniciativa de los vecinos para mantener vivas las tradiciones de los alemanes del Volga terminó convirtiéndose en una de las fiestas populares más reconocidas de la región. La Strudel Fest de Pueblo Santa María ya es oficialmente Fiesta Provincial, después de que la Cámara de Diputados bonaerense le diera sanción definitiva al proyecto de ley.

La noticia representa mucho más que una distinción institucional para esta pequeña localidad del partido de Coronel Suárez. Significa el reconocimiento a una comunidad que, desde hace una década, trabaja para mostrar su historia, compartir su gastronomía y recibir a miles de visitantes que cada primer fin de semana de marzo llegan atraídos por una propuesta que combina sabores, música, cultura y tradición.

La historia comenzó el domingo 6 de marzo de 2016, cuando se realizó la primera edición sobre la avenida 11 de Mayo. La iniciativa surgió de la propia comunidad y encontró en las instituciones locales el motor necesario para ponerla en marcha, con el acompañamiento del municipio.

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Desde entonces, la fiesta no dejó de crecer y uno de sus grandes atractivos es la elaboración del strudel gigante, una preparación colectiva que reúne a cocineros, voluntarios y vecinos alrededor de una receta tradicional de la gastronomía alemana.

Con el paso de las ediciones, el tamaño del postre a base de masa fina casi translúcida hecha con harina y agua tibia, decorada en su interior con manzanas verdes, crema y azúcar, también se convirtió en un desafío y en una marca registrada de la celebración.

En 2017, durante la segunda edición, el objetivo fue preparar un strudel de 30 metros de largo, para el que se utilizaron alrededor de 500 manzanas, además de crema y azúcar. La convocatoria ya había sorprendido a los organizadores durante el debut, cuando la cantidad de público superó las expectativas.

Años después, la apuesta fue todavía mayor. En 2023, la octava edición buscó superar los 60 metros, mientras que en 2024 el desafío llegó a los 70 metros. Para el décimo aniversario, en marzo de 2025, la organización decidió redoblar la apuesta y proyectó una preparación de 100 metros, que finalmente alcanzó los 100,5 metros.

La edición número 11, realizada en marzo de 2026, volvió a poner a prueba el trabajo colectivo, ya que la meta era llegar a los 101 metros.

Detrás de esos números hay una tarea que involucra a más de un centenar de personas. Hay que pelar y cortar manzanas, preparar y estirar la masa, distribuir los ingredientes, enrollar la preparación y trasladarla para su cocción. Después llega uno de los momentos más esperados, donde hay que medirla, presentarla y compartir sus porciones con quienes se acercan a disfrutar de la fiesta.

Pero la Strudel Fest no se agota en ese enorme postre. A lo largo de la avenida 11 de Mayo se despliega un paseo gastronómico y de artesanos, con comidas típicas, propuestas regionales y puestos de emprendedores. También hay música, danzas tradicionales, recorridos históricos, visitas guiadas, actividades recreativas y encuentros que permiten conocer la identidad de Pueblo Santa María.

Los clubes, las escuelas y las distintas entidades tienen un papel central. Cada una participa desde su lugar, con puestos, cantinas y actividades que permiten recaudar fondos y sostener el funcionamiento de las instituciones durante el año.

Una fiesta que ya trascendió al pueblo

La convocatoria fue creciendo edición tras edición, con visitantes de Bahía Blanca, distintos puntos del sudoeste bonaerense y otras provincias. La celebración se transformó así en una oportunidad para mostrar no solamente una especialidad gastronómica, sino también la historia de una de las colonias alemanas del distrito de Coronel Suárez.

En febrero de 2025, La Nueva reflejó ese crecimiento en una cobertura especial por los diez años de la fiesta. Allí se destacó el trabajo de los 120 colaboradores que participaron de la elaboración del strudel y el protagonismo de las instituciones que, desde el comienzo, sostuvieron la organización.

La declaración provincial había comenzado a tomar forma en la Legislatura en 2022, a partir de una iniciativa del entonces diputado Emiliano Balbín. El proyecto obtuvo media sanción de Diputados en noviembre de 2024, pero perdió estado parlamentario antes de completar su recorrido.

Posteriormente, la senadora Nerina Neumann Losada retomó la propuesta y la presentó nuevamente en marzo de 2026. El Senado le dio media sanción el 6 de octubre y este jueves 26 de noviembre la Cámara de Diputados completó el tratamiento y convirtió la iniciativa en ley.

De esta manera, la Strudel Fest será incorporada al calendario turístico bonaerense y contará con difusión provincial, una herramienta que permitirá ampliar su alcance y atraer a nuevos visitantes.