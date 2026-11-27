Anahí González Pau / agonzalez@lanueva.com



Desde que publicó Llegar a destino, Mercedes Assone comenzó a recorrer un camino que le regaló encuentros, preguntas, cartas y muestras de cariño. Su libro llegó a lectores de distintos puntos del país y la llevó a compartir su experiencia como escritora en ferias, escuelas y medios de comunicación.

La primera presentación que realizó fue en Caleufú, en La Pampa, su lugar de origen, donde vivió una gran emoción. También participó en la Feria del Libro de Bahía Blanca, en la Feria de Pedro Luro y en la Feria del Libro de Buenos Aires, además de visitar colegios secundarios de Bordenave, en el partido de Puan, y La Maruja, una localidad pampeana cercana a su pueblo.

Cada encuentro tuvo algo especial, aunque el intercambio con los jóvenes dejó una huella particular. A Assone le sorprendió gratamente el interés de los estudiantes por conocer no solo la historia que cuenta el libro, sino también todo lo que sucede detrás de su publicación.

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“Fueron experiencias hermosas. El contacto con el público, con los jóvenes, me encantó por el respeto, las preguntas y todo lo que significa que quieran saber cómo es el proceso creativo de escribir un libro, el trabajo con la editorial, la publicación”, contó.

La respuesta de quienes se acercaron a Llegar a destino es uno de los aspectos que más la entusiasman. “Tuvo una gran respuesta. El que lo lee le gusta y eso es hermoso”, expresó, feliz por la recepción que tuvo la obra.

La circulación del libro también fue más allá de las presentaciones. Aunque está distribuido por Galerna en distintos puntos del país, la autora se ocupó personalmente de enviarlo por correo a lectores de otras provincias. Así, llegaron ejemplares a Córdoba, Santa Fe, Río Gallegos, Buenos Aires y La Pampa.

A ese recorrido se sumaron las invitaciones a programas de radio y televisión, nuevas oportunidades para hablar de su trabajo y compartir lo que significa para ella encontrarse con quienes se acercan a sus páginas.

“Estoy muy contenta con todo el amor que he recibido y que ha recibido el libro”, expresó.

Entre tantos gestos, uno quedó especialmente grabado en su memoria. Fue el de una maestra jubilada de Caleufú que, luego de leer el libro dos veces, le dejó una carta en la que expresaba lo que la historia había significado para ella.

“Me dejó una carta preciosa. Esa fue la última caricia del último tiempo”, recordó Mercedes.

El recorrido de Llegar a destino también fortaleció la confianza de Assone en su trabajo y en las historias que todavía tiene para contar. La experiencia de publicar su novela le permitió confirmar que quiere seguir creciendo y que su búsqueda literaria no se limita a un solo género.

“Desde el día en que entregué la novela al editor y me dijo que tenía mucho potencial y no la había podido dejar de leer hasta que la terminó, listo, eso me dio más confianza, me hizo sentir más segura. Sé que voy a ir logrando todo despacito”, contó.

Y mientras disfruta de la repercusión de su primera novela, ya tiene nuevos proyectos en marcha: terminó su tercera novela y continúa explorando distintas formas de escritura.

“Proyectos de escritura tengo muchos. Terminé mi tercera novela y me considero una escritora multifacética. Yo escribo cualquier género y me encantan las propuestas de aprendizaje del taller de Gabriela Licarzi, de Pedro Luro. Sueño que me conozcan en todas mis formas de escritura. Ese es mi anhelo: verme publicada en los distintos géneros”, explicó.

Su producción también incluye poesía infantil y cuentos para chicos. Sin embargo, publicar siendo autora independiente representa un desafío, especialmente por la inversión económica que implica y el contexto actual.

“Pero no es fácil publicar siendo autora independiente. Requiere de una inversión importante y también la situación del país está complicada. Ese sueño no lo suelto y sé que se va a ir concretando”, afirmó.

Aunque disfruta de las novelas y de las historias más extensas, hay un género al que siente que pertenece desde siempre. La poesía fue el punto de partida de su camino literario y sigue siendo una de sus mayores aspiraciones.

“En esencia me considero una poeta. Por eso mi sueño ahora, mi paso a seguir, es publicar poesía. Porque todo mi camino recorrido hasta que me animé a escribir historias más largas estuvo vinculado a la poesía”, sostuvo.

Días atrás la autora de Llegar a destino lo presentó en Villa Iris, su lugar de residencia junto a su familia desde hace más de 15 años. Era una cita que esperaba con mucha emoción y que sumaría otro encuentro a este recorrido literario.

“Estoy feliz, sorprendida y emocionada con lo que está causando el libro”, dijo.

Entre lectores que se acercan, cartas que atesora y nuevos proyectos que comienzan a tomar forma, Mercedes Assone sigue construyendo su camino.

Una aventura creativa que le ha regalado historias, confianza y, como ella misma lo definió, “pinceladas de amor”.