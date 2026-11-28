Un tren de cargas de la empresa Ferrosur Roca descarriló -esta tarde- en el sector que va entre Cabildo y Cochrane.

Se trata de una locomotora General Motors GT22 9013, que tuvo el siniestro sobre la Vía Pringles.

Según informó el sitio especializado en parajes ferroviarios del país, El Desvío, en las imágenes se observa un descarrilamiento a causa de la dilatación de vías por altas temperaturas.

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En tanto, indicaron que el factor climático se suma al mal estado de las vías y la falta de mantenimiento.