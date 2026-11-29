La Justicia bahiense confirmó que el exconcejal de Tornquist, Matías Agustín Rojas, acusado de abusos sexuales que habrían sido cometido hace varios años en perjuicio de distintas niñas en Saldungaray, deberá afrontar el debate oral programado para mediados del mes que viene.

La Sala II de la Cámara Penal de nuestra ciudad resolvió recientemente rechazar la apelación del abogado defensor Sebastián Cuevas y confirmó el fallo del Juzgado de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, que rechazó un pedido de sobreseimiento del imputado.

De esta manera, quedó allanado el camino para que, del 14 al 16 de diciembre, Rojas sea juzgado a instancias del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El sujeto está procesado por los delitos de abuso sexual simple (5 hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (un caso).

Precisamente, el representante legal del sujeto cuestionó la tipicidad en relación de tres casos por la ausencia de connotación sexual en las conductas atribuidas y la calificación legal de otro.

Los magistrados Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez destacaron en la resolución que, según se indicó en la instancia anterior, la presentación de la defensa “se trata de una reedición de los argumentos ensayados al oponerse al dictado de la prisión preventiva, sin aportar nuevos elementos que generen una mutación a lo ya analizado”.

Mencionaron que el juez Manzi señaló oportunamente que la instancia de juicio “permitirá someter los testimonios de testigos, peritos y profesionales intervinientes a un riguroso y profundo examen que determine su credibilidad, así como el mayor valor convictivo que corresponda asignarle a cada uno de ellos”.

En ese sentido, coincidieron con la decisión del juez y no hicieron lugar a la apelación defensista.

“Comparto la alusión que efectuara a los grados de convicción a que puede arribar el juzgador respecto de la verdad, en el marco de la libre valoración de las pruebas: certeza, probabilidad y duda.

Señalando que entre la prisión preventiva y la superación procesal de la etapa intermedia, media el mismo grado de conocimiento, por lo que acreditada aquella y sin mayores elementos que conmuevan la decisión dictada, el convencimiento se mantiene”, detallaron.

La causa

Los hechos -básicamente tocamientos- se habrían registrado entre diciembre de 2021 y mediados de este año, tanto en la vivienda de "Cayu" Rojas como en su vehículo y en perjuicio de niñas que tenían entre 8 y 12 años.

Los supuestos ultrajes salieron a la luz a principios de septiembre de 2025, a raíz de la declaración de un testigo en la comisaría de la Mujer y la Familia de Tornquist.

El sospechoso, quien ocupaba una banca del bloque Unión por la Patria en el Concejo Deliberante tornquistense, presentó en ese momento una carta de renuncia por motivos "particulares".

En noviembre del año pasado, Rojas declaró en la fiscalía y negó los cargos en su contra.

A criterio de la defensa, tres de los casos denunciados por las madres de las presuntas víctimas no configurarían abuso sexual y los otros dos se tendrían que calificar como abuso sexual simple.

El imputado explicó que esas dos denuncias podrían haber sido radicadas por motivos políticos, porque en ese momento él todavía ocupaba su banca en el cuerpo deliberativa serrano.

Sin beneficio

A principios de este año el juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, le había otorgado a Rojas la morigeración de su detención, habilitando la posiblidad del arresto domiciliario.

Sin embargo, esa disposición no se cristalizó porque no llegó a adquirir firmeza.

El acusado había pedido el arresto en un domicilio de su tía en Bahía Blanca, a fin de alejarse de las denunciantes durante la tramitación de la causa, reforzar sus lazos familiares y avanzar con un emprendimiento laboral (lavadero de vehículos).

El magistrado aceptó esa alternativa, pero la Cámara (la misma sala que ahora rechazó el sobreseimiento) le puso un freno, al considerar que esas situaciones "no revisten la nota de excepcionalidad requerida" para otorgar el beneficio.

Tampoco se tuvo en cuenta lo alegado en cuanto a que el encierro carcelario le provocaba a Rojas un estado de depresión.

Por esas circunstancias, el exconcejal aguardará detenido el juicio.

Habló y se refirió a un complot

Posición. En su descargo, el exedil dijo que si hubo tocamientos no fueron en un marco de connotación sexual, sino como muestras de cariño, ya que eran menores que formaban parte de familias que él conocía. Respecto de algunos de los casos aludió a un supuesto complot de tipo político en su contra.

Descartado. La versión de Rojas fue rechazada por la Justicia al dictarse su prisión preventiva. El juez Manzi destacó que, en principio, las pericias "descartaron" que las madres indujeran a las niñas a denunciarlo.

Inicio. También marcó que las denuncias se originaron por una publicación en redes sociales, de lo que "no se advierte un móvil político ni de venganza".