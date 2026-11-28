Un motociclista sufrió lesiones esta madrugada como consecuencia de un choque contra un automóvil en un sector de Punta Alta, informaron fuentes oficiales.

El siniestro se produjo alrededor de las 5:30, en la intersección de las calles Colón e Irigoyen, cuando por motivos que tratan de establecerse colisionó un Citroën C3, al mando de una mujer de 45 años, y una moto Siam 110cc., guiada por Lucas Héctor Rodríguez (25).

El joven fue asistido inicialmente en la vecina ciudad y posteriormente derivado al Hospital Penna, donde permanece internado en condición estable.

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En el lugar trabajó personal de Policía Científica y se iniciaron actuaciones por lesiones culposas con intervención de la Ayudantía Fiscal del Departamento Judicial de Coronel Rosales.