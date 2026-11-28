Punta Alta: un motociclista sufrió heridas en un choque
El conductor del rodado menor fue trasladado con golpes al Hospital Penna.
Un motociclista sufrió lesiones esta madrugada como consecuencia de un choque contra un automóvil en un sector de Punta Alta, informaron fuentes oficiales.
El siniestro se produjo alrededor de las 5:30, en la intersección de las calles Colón e Irigoyen, cuando por motivos que tratan de establecerse colisionó un Citroën C3, al mando de una mujer de 45 años, y una moto Siam 110cc., guiada por Lucas Héctor Rodríguez (25).
El joven fue asistido inicialmente en la vecina ciudad y posteriormente derivado al Hospital Penna, donde permanece internado en condición estable.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica y se iniciaron actuaciones por lesiones culposas con intervención de la Ayudantía Fiscal del Departamento Judicial de Coronel Rosales.