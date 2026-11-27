El ministro de Defensa Carlos Presti participó del cierre del adiestramiento conjunto Fénix 2026, realizado durante diez días entre la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, en Puerto Belgrano y la Base de Infantería de Marina Baterías.

El teniente general Presti estuvo acompañado por altas autoridades del Estado Mayor Conjunto y de las Fuerzas Armadas.

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El ejercicio contó con unos 2.000 militares y se realizó en un escenario hipotético de conflicto regional, que contempló amenazas contra el territorio nacional y su infraestructura estratégica, que incluyó operaciones de Fuerzas Especiales, ataques a instalaciones militares y un asalto anfibio.

"Esta actividad permitió poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación conjunta de las tres Fuerzas Armadas", aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, que integró la comitiva de autoridades.

La dirección del Fénix estuvo a cargo del comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contralmirante José Alberto Martí Garro, quien estuvo acompañado por el comandante de la Tercera División del Ejército Argentino, general de brigada Eduardo Maldonado.

La Armada desplegó el destructor "Almirante Brown", las corbetas “Espora” y “Robinson”, y el aviso “Teniente Olivieri”, que operaron frente a la costa de Baterías cumpliendo tareas tácticas, de traslado y de fuego naval de apoyo, claves para evitar supuestas interferencias en las operaciones.

Además, se emplearon aeronaves Fennec y Sea King, de la Primera y Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, efectivos de distintos Batallones de la Infantería de Marina y del Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales.

Durante los adiestramientos conjuntos se desarrolló un desembarco con vehículos anfibios y botes neumáticos, ejercicios aéreos con vuelos rasantes de aviones Beechcraft T-34 Turbo Mentor y P-3C Orion, de las Escuela de Aviación Naval y la Escuadrilla Aeronaval de Exploración. Posteriormente, se llevaron a cabo operaciones de asalto en la pista de combate urbano, saltos de infiltración en paracaídas, tiro de artillería, lanzamiento de misiles y bombas, evacuación de heridos y detonación de explosivos, entre otras actividades operacionales.