Los despidos de trabajadores y trabajadoras del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) quedaron en suspenso luego de que el Juzgado Federal N° 2 de Azul hiciera lugar a una medida cautelar que presentó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La resolución, que en Punta Alta alcanza a más de 80 trabajadores, beneficia a más de 1.800 empleados de todo el país y comprende al personal de la delegación, los policonsultorios y las farmacias.

La decisión judicial frena las desvinculaciones previstas para el 30 de noviembre y obliga al organismo a restituir las condiciones laborales anteriores.

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"Es un paréntesis. Vamos a seguir con la lucha. Es algo positivo", expresaron trabajadores de la obra social que se manifestaban en la farmacia local.

El juzgado también ordenó a IOSFA abstenerse de ejecutar nuevos despidos, bajas o modificaciones perjudiciales en la situación laboral de los trabajadores alcanzados por la medida, mientras avance el proceso judicial.

El fallo establece un plazo de 48 horas para que IOSFA arbitre los medios necesarios para cumplir la orden judicial.

La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses; cumplido ese plazo, perderá efecto automáticamente, aunque ATE podrá solicitar una nueva protección judicial si lo considera necesario.

La resolución representa un freno a la política de desvinculaciones que impulsó la conducción del organismo en el marco de la reorganización de IOSFA y su transformación en la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).