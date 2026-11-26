Juan Villalba, durante el juicio que se realizó en noviembre de 2006. Fotos: archivo La Nueva.

La Justicia de Bahía Blanca ordenó que Juan Eduardo Villalba, condenado a prisión perpetua por el doble crimen de Carina Mansilla y Ricardo Torres, una pareja de novios que fue asesinada en el Parque San Martín de Punta Alta durante 2004, continúe preso.

Los jueces Christian Yesari y Gustavo Barbieri, de la Cámara Penal, rechazaron la libertad condicional del acusado y de esa manera confirmaron la decisión del juez de Ejecución Penal Claudio Brun.

La defensa de Villalba sostenía que la resolución era arbitraria porque evaluaba el pedido con parámetros que el artículo 13 del Código Penal no contemplaba cuando ocurrieron los hechos. El texto vigente en 2004, anterior a la reforma de la ley 25.892, no exigía informes que pronosticaran de manera individualizada y favorable la reinserción social ni evaluaciones psicológicas. Según el recurso, esto violaba el principio de legalidad y los de reinserción social y progresividad de la pena.

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Los camaristas de la Sala I, en respuesta, reconocieron que la norma aplicable era la anterior a la reforma. Pero entendió que ese texto, además de la observancia regular de los reglamentos carcelarios, requería un informe previo de la dirección del establecimiento, y que nada impedía al juez complementarlo con otras medidas, como dictámenes médicos o psicológicos.

Con citas de doctrina, concluyó que incorporar y valorar la evaluación psicológica y la pericia psiquiátrica era compatible con la ley vigente al momento del hecho.

El tribunal también relativizó el dictamen favorable de viabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense. Señaló que no es vinculante cuando hay razones fundadas para apartarse y que la norma aplicable ni siquiera lo exigía expresamente.

Limitaciones psicológicas

El informe psicológico elaborado en el penal indicó que Villalba realizó un tratamiento por sus adicciones en el pabellón 8 (comunidad terapéutica) pero lo abandonó, y que egresó de allí por problemas de convivencia. Según el documento, no ha logrado sostener tratamientos específicos y su problemática debe seguir abordándose dentro y fuera de la cárcel.

La pericia psiquiátrica, realizada en la Asesoría Oficial Departamental, describió una limitada capacidad de autocrítica, un discurso poco reflexivo y desafectivizado, y dificultad para aceptar e internalizar límites.

Si bien reconoce la autoría del delito y manifiesta arrepentimiento, atribuye sus conductas a las drogas y a las malas juntas. La perito concluyó que el riesgo de violencia está hoy acotado por el encuadre reglamentario de la institución carcelaria, pero que se avizora un riesgo moderado.

Para los jueces, estos datos muestran problemáticas aún no abordadas y la ausencia de un proceso reflexivo y de herramientas suficientes para acceder al régimen, sobre todo en un caso de "alto contenido lesivo" y, en definitiva, lo mantuvieron en prisión.

"Desprecio por la vida"

Villalba fue condenado en noviembre de 2006, por parte del Tribunal en lo Criminal Nº 1, a reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. Se lo halló autor de homicidio agravado criminis causa reiterado (dos hechos) en concurso real con robo calificado.

Los crímenes se registraron la noche del 6 de enero de 2004. Mansilla, técnica radióloga de 23 años, y Torres, suboficial de la Armada de 24, fueron asaltados para quitarles un cinturón de cuero, una billetera, algo de dinero, un frente de estéreo y un reloj. Los cuerpos fueron hallados al mediodía del 7 de enero dentro del auto de Torres, en el paseo público de Punta Alta.

En aquel juicio, los jueces Enrique Montironi, Hugo De Rosa y Mario Burgos hablaron de un "desprecio por la vida" y de una ejecución "fría y artera".

La condena se apoyó en prueba testimonial, pericial y documental. Entre otros elementos, el casquillo hallado frente a una vivienda coincidía con el arma usada en el doble homicidio, y dos de los coimputados declararon que Villalba les había confesado haber salido a asaltar esa noche.

Tres jóvenes recibieron entonces 5 años de prisión por encubrimiento agravado.

El tribunal dijo que Villalba pudo no haber actuado solo, pero que no había prueba suficiente para acreditar otros partícipes, una sospecha que las familias de las víctimas sostuvieron en aquel momento.