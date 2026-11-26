La Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº 701 “Bartolomé Mitre” invitó a toda la comunidad de Coronel Rosales a participar de la jornada “La Educación de Adultos se muestra a la comunidad”, que se realizará este viernes, de 17.30 a 20.30, en la Plaza General Belgrano.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las actividades se trasladarán a la sede institucional ubicada en Paso 702, en el horario de 18 a 21.

El encuentro se desarrollará bajo el lema “Nunca es tarde para aprender: la Educación de Adultos como derecho”.

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La propuesta busca poner en valor la educación a lo largo de toda la vida, reconocer las trayectorias de los estudiantes y visibilizar el compromiso de quienes, desde las instituciones educativas, construyen diariamente nuevas oportunidades de aprendizaje.

Participarán de esta jornada, además, los Centros de Educación de Adultos (CEA) Nº, 703/01, 704/01, los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) Nº 451, 452, y 454, y el Plan FINES, compartiendo experiencias, producciones y propuestas desarrolladas en el marco de la modalidad.

Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer una muestra educativa con producciones de los talleres de artesanías y reciclado, amén de disfrutar de presentaciones artísticas a cargo de estudiantes e instituciones invitadas.

Esta jornada tiene como propósito abrir las puertas de las instituciones educativas a la comunidad, compartir los aprendizajes y las experiencias construidas colectivamente y reafirmar que la educación es un derecho que se ejerce durante toda la vida, sin importar la edad ni las circunstancias.

La Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores constituye una oportunidad para recuperar proyectos, ampliar horizontes, fortalecer la autonomía y transformar realidades.

Por eso, este encuentro será también un espacio para celebrar el esfuerzo de los estudiantes, el compromiso de los docentes y el trabajo de todas las instituciones que hacen posible una educación inclusiva y con sentido comunitario. Porque la educación no tiene edad, los aprendizajes se comparten y las oportunidades siempr e pueden volver a comenzar.