Dos personas debieron ser trasladadas a un hospital esta mañana, tras un choque entre una moto y un auto, en el macrocentro puntaltense.

Ocurrió cerca de las 7, en Mitre y Buchardo, entre una moto Motomel al mando de Tomás Santa Cruz y un auto Renault Logan.

Según se indicó, la moto iba por Buchardo y embistió en el lateral delantero derecho del auto que transitaba por Mitre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como consecuencia del impacto, el motociclista se golpeó la cabeza y una mujer que viajaba de acompañante en el auto sufrió lesiones leves, por lo que debieron ser atendidos por una ambulancia y trasladados al Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta.

