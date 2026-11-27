Dos heridos tras un choque entre una moto y un auto
En Buchardo y Mitre.
Dos personas debieron ser trasladadas a un hospital esta mañana, tras un choque entre una moto y un auto, en el macrocentro puntaltense.
Ocurrió cerca de las 7, en Mitre y Buchardo, entre una moto Motomel al mando de Tomás Santa Cruz y un auto Renault Logan.
Según se indicó, la moto iba por Buchardo y embistió en el lateral delantero derecho del auto que transitaba por Mitre.
Como consecuencia del impacto, el motociclista se golpeó la cabeza y una mujer que viajaba de acompañante en el auto sufrió lesiones leves, por lo que debieron ser atendidos por una ambulancia y trasladados al Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta.