En una decisión excepcional y para muchos controvertida, la Cámara Penal de Bahía Blanca ordenó una medida de seguridad contra un adolescente de 13 años acusado de un grave delito, pese a que no es punible.

De esa manera se revocó la decisión de la jueza de Garantías del Joven y se le impuso al menor una prohibición de acercamiento, por 60 días, a un niño de 9 años al que habría sometido a un abuso sexual con acceso carnal.

El gravísimo delito se cometió el 12 de septiembre pasado y si bien no se dieron detalles del caso -para preservar a los involucrados, por su edad- se supo que ambos concurren a la misma entidad deportiva -aunque la agresión sexual no se cometió en ese ámbito- y que todo se conoció cuando la familia trasladó a la víctima a la guardia pediátrica del hospital Penna.

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La decisión de los jueces Christian Alberto Yesari y Gustavo Ángel Barbieri -integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal- no tiene que ver con la puesta en vigencia del polémico Régimen Penal Juvenil -que justamente desde septiembre pasado bajó la edad de punibilidad de 16 a 14 años- sino con la ley provincial 13.634.

Esa normativa, en su artículo 64, habilita esta medida "en los casos de extrema gravedad en los que las características de los hechos objeto de intervención del sistema penal aconsejen la restricción de la libertad ambulatoria del niño inimputable".

De esa manera los camaristas hicieron lugar a un recurso de la fiscalía y dispusieron de manera preventiva que el menor de 13 años no se acerce al de 9, al menos por dos meses.

Objetivos

El objetivo de la medida no es solo proteger a la víctima sino, además, como un instrumento eficaz para esclarecer el hecho y la participación del denunciado.

La fiscal Betina Úngaro, a cargo de la investigación del delito, consideró que la medida es necesaria para no dificultar la investigación, que "necesita la participación del niño y sus progenitores para pericias, testimonios y cámara Gesell".

Aseguró que además se busca resguardar al menor "ante el temor de que el hecho se repitiera".

La jueza de primera instancia había rechazado la cautelar al entender que "alcanzaba" con la intervención del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (organismo dependiente del Poder Ejecutivo), que ya había abordado la situación.

Para llegar a ese extremo, la jueza se había basado, entre otros puntos, en la Observación General 24 de Naciones Unidas.

Sin embargo, la Cámara agregó que cuando el Estado dispone de otras herramientas corresponde al órgano jurisdiccional evaluar la procedencia de la medida pedida por el Ministerio Público Fiscal y que la intervención del Servicio Local "no sustituye ni se contrapone con una medida dictada en sede penal juvenil".

Pruebas reunidas

Sobre el fondo del caso, los camaristas valoraron las pruebas reunidas hasta el momento: la denuncia, la declaración de la madre de la víctima, otro testimonio, el reconocimiento médico legal, una pericia química y la historia clínica de la atención en la guardia pediátrica del hospital Penna.

Con ese material, los magistrados concluyeron que estaban cumplidas las exigencias para imponer la medida de menor injerencia en la libertad ambulatoria del causante, en los términos de ley 13.634 y de las disposiciones sobre medidas cautelares del Código Procesal Penal bonaerense.

El tribunal también desestimó la idea de que la ley 27.801, que modificó la franja etaria de responsabilidad penal, hubiera alterado las facultades del juez para disponer medidas de seguridad o de protección en casos de extrema gravedad respecto de niños inimputables.

Señalaron que la normativa vigente mantiene la posibilidad de adoptar este tipo de restricciones cuando resulta necesario para resguardar a la víctima y para determinar, eventualmente, la necesidad y duración de una medida de seguridad.

En consecuencia, el tribunal de alzada revocó la resolución apelada y dispuso la prohibición cautelar de restricción de acercamiento del joven de 13 años por 60 días.

La decisión, ahora, debe notificarse al juzgado, la fiscalía y la defensa actuantes, todos pertenecientes al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.