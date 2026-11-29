La artista Julieta Cantarelli presenta Lo que persiste, una exposición de 31 pinturas en acrílico sobre tela que toma como punto de partida el paisaje que se extiende entre Bahía Blanca y Sauce Grande.

La muestra puede visitarse en el Paseo de las Artes Duhau, la galería del Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, hasta el 28 de febrero de 2027.

Las obras, realizadas entre 2023 y la actualidad, abordan el paisaje y la capacidad de la naturaleza para adaptarse a condiciones adversas. La vegetación nativa de los médanos costeros, moldeada por el viento y la exposición solar, constituye una de las referencias de la artista, que trabaja con una paleta de colores desaturados.

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A través de pinturas de gran escala, Cantarelli desarrolla composiciones que trasladan su observación del territorio a imágenes que combinan texturas, capas cromáticas y trazos gestuales.

El proceso de elaboración también forma parte de la propuesta. La artista comienza cada trabajo con una construcción cromática previa y luego desarrolla la composición a partir del movimiento y la gestualidad. En ese recorrido, el cuerpo interviene como parte de la experiencia pictórica.

En el texto que acompaña la exposición, Cantarelli plantea su vínculo con el entorno y describe la pintura como una forma de registrar la resistencia de la vida. "No busco representar el territorio, sino atravesarlo. Mi cuerpo se hace trazo, materia y fricción", escribe.

La muestra reúne así una serie de trabajos que exploran las transformaciones del paisaje y los modos en que aquello que resulta vulnerable encuentra formas de continuar.

Un espacio dedicado al arte contemporáneo

El Paseo de las Artes Duhau funciona en el subsuelo del Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, en Posadas 1350. El espacio conecta el edificio histórico de Avenida Alvear con la construcción moderna sobre Posadas y alberga exposiciones temporarias de artistas contemporáneos.

El Palacio fue construido en 1934 por el arquitecto francés León Dourgé, por encargo del ingeniero Luis Duhau, y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2002. Tras una restauración y la construcción de un nuevo edificio, en 2006 abrió como hotel.

En 2026, el establecimiento celebra 20 años de actividad, con una propuesta que incluye una colección privada de arte y la promoción de exposiciones.

Lo que persiste puede visitarse todos los días, las 24 horas, con acceso libre.