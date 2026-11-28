Esta semana el Círculo de Amantes Del Cine estrenará la que está siendo considerada como la obra más importante del cine nórdico contemporáneo, 'Godland' del Director islandés Hlynur Pálmason.

Pálmason (Islandia, 1984) es Director, Guionista y artista visual. Su primer film fue 'Winter Brothers' (2017) y en su obra se destacan 'A White', 'White Day' (2019) o 'El amor que permanece' (2025), entre otros.

En su argumento Lucas, un pastor danés, es enviado a Islandia para levantar una parroquia y, mediante la fotografía, documentar los paisajes y habitantes de la isla.Es de destacar que Godland fue RODADA EN CELULOIDE DE 35 MM. para lograr, a través de la fotografía real (calidad tecnológica superior a la digital), plasmar con mayor fidelidad los escenarios islandeses. La fotografía estuvo a cargo de la destacada Fotógrafo sueca Maria von Hausswolff.

Von Hausswolff dice que no había referencias cinematográficas particulares para los visuales. "Teníamos referencias de pinturas, además de fotografías históricas y documentales antiguos sobre senderismo en las montañas islandesas. Para mí, sin embargo, la principal inspiración fue pasar tiempo con Hlynur, observar el ambiente y la atmósfera en nuestras ubicaciones, hacer pruebas de cámara y discutir qué queríamos lograr con la fotografía de paisaje y retrato. Durante la preparación, tuvimos la oportunidad de filmar el volcán en erupción. Fue una experiencia poderosa, sentirnos conectados con el centro de la Tierra y un hermoso comienzo de nuestra aventura".

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Hlynur Pálmason y Maria von Hausswolff

Añade: "Volver a rodar en película de celuloide nunca estuvo en duda. Ambos sentimos que encuadrar Godland en formato 4:3 en película de 35 mm creaba una conexión real con el paisaje y el retrato de las personas, a la vez que resonaba con las fotografías que Lucas toma con su cámara de placa húmeda."

La rodaje principal de Godland tuvo lugar durante 40 días de rodaje entre junio y principios de agosto de 2021 alrededor de la ciudad pesquera islandesa de Höfn, en la parte sureste del país, cerca del fiordo Hornafjörður, conocido por sus vistas panorámicas del Vatnajökull, la mayor capa de hielo de Europa en volumen.

-Nominada al Premio Un Certain Regard en Cannes 2022.-Premio al Director Del Año y Premio a la Mejor Fotografía en los Premios Edda 2023 (Islandia).-Nominada al Mejor Film Internacional en el Festival de Münich 2022.-Premio Zabaltegi-Tabakalera en el Festival de San Sebastián 2022.-Premio a la Mejor Realización Internacional en el Festival de Riga 2022 (Lituania).-Premio al Mejor Film en el Festival de Oostende 2023 (Bélgica).-Nominada al Mejor Film en el Festival de Göteborg 2023 (Suecia).-Premio al Mejor Vestuario y 9 nominaciones más en el Festival de Dinamarca 2023.-Premio a la Mejor Realización Nórdica en el Festival de Lübeck 2022 (Alemania).-Premios al Mejor Actor (Elliot Crosett Hove), al Mejor Actor de Reparto (Ingvar Sigurdsson) y a la Mejor Fotografía en los Premios Bodi 2023 (Dinamarca).'Godland' será estrenada este domingo 29 de noviembre y el martes 1 de diciembre, en el Cine Visual, a las 19:30.