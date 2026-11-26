El viernes 27 de noviembre a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170), la Orquesta Sinfónica Provincial despedirá la Temporada 2026 interpretando la Suite “El Cascanueces” de Tchaikovsky y “Scheherazade”, Op. 35, de Rimsky-Korsakov.

Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Las entradas podrán adquirirse en boletería, de lunes a sábado de 17:00 a 20:00. Los descuentos para jubilados y estudiantes estarán disponibles únicamente por boletería.

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Sobre las obras del programa

Suite El Cascanueces (Piotr Ilich Tchaikovsky): La orquesta presenta las partes más reconocidas del célebre ballet en una versión llena de magia, ritmo y color musical. Scheherazade, Op. 35 (Nikolai Rimsky-Korsakov): Una de las grandes obras del repertorio ruso, famosa por su encanto, su ritmo deslumbrante y la riqueza musical.