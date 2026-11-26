La Sinfónica presenta un programa dedicado al repertorio ruso
Organismos Artísticos del Sur presentará el último concierto sinfónico de su Temporada 2026 bajo la dirección del maestro Luis Belforte, con un repertorio integrado por dos composiciones emblemáticas de Piotr Ilich Tchaikovsky y Nikolai Rimsky-Korsakov.
El viernes 27 de noviembre a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170), la Orquesta Sinfónica Provincial despedirá la Temporada 2026 interpretando la Suite “El Cascanueces” de Tchaikovsky y “Scheherazade”, Op. 35, de Rimsky-Korsakov.
Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Las entradas podrán adquirirse en boletería, de lunes a sábado de 17:00 a 20:00. Los descuentos para jubilados y estudiantes estarán disponibles únicamente por boletería.
Sobre las obras del programa
Suite El Cascanueces (Piotr Ilich Tchaikovsky): La orquesta presenta las partes más reconocidas del célebre ballet en una versión llena de magia, ritmo y color musical. Scheherazade, Op. 35 (Nikolai Rimsky-Korsakov): Una de las grandes obras del repertorio ruso, famosa por su encanto, su ritmo deslumbrante y la riqueza musical.