Un recital de música celta a beneficio del Cottolengo "Monseñor José Nascimbeni" se realizará mañana desde las 21, en el Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia.

Se presentarán los grupos Cantareiras Lua Nova, Triskel Fusión Celta y Vocal 8 y media, quienes interpretarán música de Galicia, Irlanda, Escocia y otras regiones celtas.

Será una noche al ritmo de reels, jigs, polkas, muñeiras, jotas y otros ritmos. Los tres grupos poseen una larga trayectoria artística en Bahía Blanca y otras ciudades de Argentina.

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La duración de espectáculo está estimada en 90 minutos.

Las entradas numeradas, a un costo de 20.000 pesos, pueden adquirirse en boletería de la Biblioteca Rivadavia: avenida Colón 31, hasta el viernes de 10 a 17h y 1 hora antes del espectáculo.

Habrá un descuento de 20% a jubilados y menores de 10 años.