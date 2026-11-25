La serie “Gordon”, protagonizada por Rodrigo de la Serna y dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, cuenta con una producción que demandó 109 jornadas de rodaje, la participación de 258 actores y actrices y 3720 extras, además de más de 200 sets ambientados para reconstruir la Argentina de los años 70.

El thriller, inspirado en hechos reales y basado en las novelas “Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy, demandó cuatro meses de preproducción y un equipo de 163 técnicos, al que se sumaron otros 310 profesionales de refuerzo durante las filmaciones, realizadas entre julio y diciembre de 2025.

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Uno de los principales desafíos fue recrear los escenarios históricos de la época, para lo que se intervinieron 98 locaciones y se utilizaron 611 vehículos de época y más de 50.000 objetos de utilería.

Entre los espacios reconstruidos se encuentran la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el centro clandestino de detención Automotores Orletti. También se construyó desde cero la capilla del padre Carlos Mugica, una tarea que se completó en menos de dos semanas.

Las escenas de acción requirieron la participación de 28 especialistas de riesgo y el uso de 230 armas de utilería adaptadas para disparos de fogueo. Durante el rodaje se realizaron aproximadamente 1100 disparos.

La producción también incluyó seis planos secuencia, entre ellos el robo al banco de Bariloche que aparece en el primer episodio y que tiene una duración aproximada de seis minutos.

Para concretar esa escena fue necesario intervenir el centro de la ciudad y coordinar a más de 200 personas entre integrantes del equipo técnico y proveedores. La secuencia se repitió 21 veces hasta alcanzar el resultado final.

Sobre ese trabajo, el director Pablo Trapero destacó: “Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon”. A su vez, la etapa de postproducción incluyó 720 planos intervenidos con efectos visuales, utilizados para reconstruir escenarios históricos, eliminar elementos contemporáneos y completar la ambientación de la historia.

La serie sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin abandonar sus actividades delictivas, se convirtió en un agente paraestatal durante la violencia política de la década del 70 en Argentina. La ficción propone un recorrido por ese período de la historia nacional a través de un personaje inspirado en hechos reales y reconstruido a partir de las investigaciones y los libros de Larraquy. (NA)