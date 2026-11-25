Ángela Torres fue elegida para representar a Argentina en Latin GRAMMY Sessions: Next Up
La cantante fue elegida en una plataforma que resalta las nuevas voces latinoamericanas.
La cantante Ángela Torres fue nominada por La Academia Latina de la Grabación para formar parte de Latin GRAMMY Sessions: Next Up, una iniciativa que destaca a 12 artistas emergentes de distintos países de la música latina.
Torres, artista de Fenix Entertainment, fue elegida en una plataforma que resalta las nuevas voces latinoamericanas, y en esta edición compartirá la propuesta con representantes de Venezuela, Colombia, México, Brasil, Ecuador, Puerto Rico y otros países.
La sesión musical combina en cada episodio un testimonio personal del artista con una presentación musical, para acercar al público a sus historias y canciones.
La nueva temporada se estrenó el 23 de noviembre con la participación de la venezolana Zhamira y tendrá lanzamientos semanales hasta el 20 de diciembre y los contenidos están disponibles en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Academia Latina de la Grabación, en formato Reels.
La selección representa un nuevo reconocimiento para Ángela, luego de que en 2024 lanzara “No Me Olvides”, su primer álbum de estudio, y lograra una mayor proyección con canciones como “Favorita” y “Sinvergüenza”, junto a los cantantes Emanero, Karina y J Mena. (NA)