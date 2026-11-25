La cantante Ángela Torres fue nominada por La Academia Latina de la Grabación para formar parte de Latin GRAMMY Sessions: Next Up, una iniciativa que destaca a 12 artistas emergentes de distintos países de la música latina.

Torres, artista de Fenix Entertainment, fue elegida en una plataforma que resalta las nuevas voces latinoamericanas, y en esta edición compartirá la propuesta con representantes de Venezuela, Colombia, México, Brasil, Ecuador, Puerto Rico y otros países.

La sesión musical combina en cada episodio un testimonio personal del artista con una presentación musical, para acercar al público a sus historias y canciones.

La nueva temporada se estrenó el 23 de noviembre con la participación de la venezolana Zhamira y tendrá lanzamientos semanales hasta el 20 de diciembre y los contenidos están disponibles en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Academia Latina de la Grabación, en formato Reels.

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La selección representa un nuevo reconocimiento para Ángela, luego de que en 2024 lanzara “No Me Olvides”, su primer álbum de estudio, y lograra una mayor proyección con canciones como “Favorita” y “Sinvergüenza”, junto a los cantantes Emanero, Karina y J Mena. (NA)