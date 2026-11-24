Después de dos exitosas temporadas en la Ciudad de Buenos Aires y una gira por distintas localidades del país, HARTO, el unipersonal protagonizado y escrito por Ángel Blanco, llegará a Bahía Blanca para cerrar su recorrido de 2026 con dos presentaciones. La obra cuenta con dirección del bahiense Julián Belleggia y la voz en off de Eleonora Wexler.

La primera función será el viernes 4 de diciembre, a las 21, en el Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544) —reservas en cclapanaderia.com—. La segunda tendrá lugar el domingo 6, a las 20, en Espacio Clou (Las Heras 543) —reservas al 2914446836—.

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La propuesta comienza con una frase tan contundente como inquietante: "Un hombre mordió a su padre en la cara". A partir de ese episodio, la obra construye un relato crudo, necesario y profundamente humano, que indaga en las huellas de los adultos rotos, la salud mental y todo aquello que muchas veces permanece sin decirse.

En escena, Gustavo espera ser interrogado en una cámara Gesell. Está en observación y, mientras tanto, sus pensamientos comienzan a desbordarse y sus palabras aparecen sin filtro. Desde ese escenario, HARTO invita a preguntarse qué puede llevar a una persona hasta el límite.

Con una duración de 60 minutos, el espectáculo tiene dramaturgia y actuación de Ángel Blanco, dirección de Julián Belleggia y voz en off de Eleonora Wexler. El equipo artístico se completa con Carlos Furman (fotografía), Pablo Calmet (diseño de iluminación), Coni D’Odorico (asistencia de dirección), Nadia Flores (diseño corporal), Lou Alvarez (diseño sonoro), Luisana Solís (vestuario), Sasi Crowe (utilería), Ezequiel Carabajal (audiovisuales), Intuir (producción artística) y Susi Simonetti (prensa).

Un director bahiense con trayectoria en el teatro

La llegada de HARTO a Bahía Blanca también representa una oportunidad para reencontrarse con el trabajo de Julián Belleggia, actor, director y docente teatral bahiense, formado en ANDAMIO 90, escuela fundada por Alejandra Boero.

Actualmente, desarrolla su labor docente en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y en las Escuelas Intensificadas en Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Además, integra la junta directiva de La Casa del Teatro y fue director artístico de ProTeatro, programa destinado al fomento y desarrollo de la actividad teatral porteña.

Como actor, fue nominado a Revelación Masculina en los Premios ACE por La Fachalfarra y participó en distintas producciones teatrales, cinematográficas y televisivas. En cine, formó parte de Tita de Buenos Aires, de Teresa Costantini, y Nada, de Gastón Duprat y Mariano Cohn, entre otros trabajos.

Julián Belleggia, actor, director y docente teatral bahiense

Por su parte, Ángel Blanco, autor y protagonista de la obra, es actor, dramaturgo y creador escénico formado en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y egresado de la carrera de doblaje del ISER. Su producción artística aborda especialmente los vínculos, las infancias y la salud mental.

También escribió y dirigió los cortometrajes Bendito es el fruto, distinguido como Mejor Cortometraje Nacional en el Festival Internacional de Cortos FICCS 2024, e Infancia Basura, declarado de Interés Cultural, Social y Político en Argentina.