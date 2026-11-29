"Me encantó participar en la agenda, me gustó mucho hacer de mi ídolo. Me sentí muy feliz al hacer las fotos", cuenta Luciana Mamani, quien interpretó a Michael Jackson y a un integrante de Queen. "Me gustaría que la gente piense que soy capaz de hacer cosas lindas como estas, siempre divirtiéndome con mis compañeros".

La alegría de Luciana también se vivió en su familia. Su mamá, Rosario Herbas Torrico, recuerda que desde que conoció la propuesta de la agenda su hija estuvo feliz por la posibilidad de personificar a su ídolo. "Disfrutó mucho de la producción, cuando la maquillaron y transformaron, y también de las fotos". Para ella y sus familiares, verla como protagonista fue especialmente emocionante: "A mí y a mi familia nos encantó verla, ya que ella siempre quiere y le gusta mucho actuar y personificarse".

En total, son 31 los participantes de la agenda 2027 "Subí el volumen", que se presentará el martes 1 de diciembre de 2026, a las 19, en Chocolate Disco, en Bahía Blanca.

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La agenda propone celebrar la música y, al mismo tiempo, reconocer el talento, los deseos y la capacidad de participación de quienes la protagonizan: Andrea Álvarez, Darian Arranz, Pablo Bray, Juliana Bertolino, Johana Cisneros, Bianca Cunningham, Rosmary Franco, Rocío Giménez, Agustín Grioli, Marcelo Guallán, Macarena Herbalejo, Francisco Iriart, Milagros Luna, Luciana Melina Mamani, Victoria Martínez Hesselink, Melina Mastrandrea, Emiliano Méndez, Sofía Montes, Sergio Meriño, Yanina Mutio, Cristina Moya, Abigail Núñez, Ignacio Pérez Solar, Camila Razuc, Roger Rindel, Lucas Rodríguez, Jerónimo Salazar, Federico Schavalie, Gennaro Spinella, Alejandro Valera y Guillermina Zunzuneguy.

Luciana Mamani

Luciana y Marcela, en el backstage de las fotos

Rosario espera que otras familias puedan reconocer en esta experiencia una posibilidad para sus hijos e hijas: "Las personas con discapacidad también tienen sueños por cumplir en todos los ámbitos y están perfectamente preparadas para realizarlos en el ámbito cultural. Solo se les debe dar una oportunidad para expresarse".

La agenda "Subí el volumen" es la edición 2027 del proyecto que la Fundación Lazos y el Taller de Pastas Ceres realizan por sexto año consecutivo. Este año, sus protagonistas recrean tapas icónicas de discos de rock internacional de las décadas de 1970, 1980 y 1990, inspiradas en artistas como The Beatles, Kiss, Prince, Madonna, Queen y Michael Jackson. Las personas que posan para las fotografías reciben una retribución por su trabajo como modelos.

Juliana Bertolino, quien interpretó a uno de los Bee Gees y a un integrante de Queen, también habla con entusiasmo de la experiencia: "Me encanta, es lindo participar en las fotos de las agendas. Disfruta particularmente de la preparación para cada personaje: "Me gusta que me maquillen, me peinen, me vistan". Y, entre las producciones de años anteriores, recuerda con cariño la imagen de La Gioconda: "Es la foto que me gustó mucho, pero todas están buenísimas".

Daniela Saporito, Juliana Bertolino y Marcela Sainz

La portada de Rapsodia Bohemia con Juliana Bertolino, Bianca Cunningham, Yanina Mutio y Luciana Mamani

Su mamá, Susana Jacob, cuenta que cada nueva producción le genera ilusión a Juliana. "Siempre está dispuesta para las actividades de Fundación Lazos y esto de sacarse fotos cada año personificando gente famosa le da mucho entusiasmo". También recuerda que al principio surgían dudas sobre cómo integrar a sus hijos e hijas sin que sus derechos fueran vulnerados: "Confiamos en Daniela Saporito y, como siempre, no nos defraudó".

Para Susana, ver a su hija en las fotografías es motivo de orgullo y emoción: "Cada año se siente muy orgullosa con cada producción, son fotos muy logradas. Siempre es una nueva emoción al ver a nuestros hijos ser protagonistas por propio mérito. Es una gran satisfacción para ellos y sus familias". Y destaca lo que, a su juicio, demuestra el proyecto: "La propuesta de Marcela Sainz demuestra año a año que las personas con discapacidad pueden incursionar en la cultura personificando ídolos de la música, del deporte, del arte, de lo que se propongan".

Las recreaciones de dos clásicos para la agenda

Juliana disfruta también de cómo la tratan durante las sesiones fotográficas: "Me encanta cuando Pablo Presti nos saca fotos y nos trata como famosos". Su deseo para quienes vean la agenda es sencillo y afectuoso: "Me gustaría que la gente se enamore de nuestras fotos, como nos enamoramos nosotros".

Una idea nacida durante la pandemia

"La propuesta surgió durante la pandemia, a partir de una idea de Marcela Sainz. Las dos instituciones ya compartían parte de sus equipos y trabajaban con algunos jóvenes en común. El proyecto nació con el propósito de ampliar ese vínculo y crear un espacio compartido de participación artística y laboral", contó Daniela Saporito, de la Fundación Lazos.

El fotógrafo Pablo Presti con sus modelos en la sesión de fotos

"Somos dos instituciones que venimos trabajando en forma conjunta, compartiendo parte del equipo, también a algunos jóvenes y principalmente el objetivo de generar un espacio en el cual todas las personas puedan convivir a través de la participación activa desde lo artístico y desde lo laboral".

"Me gustaría que la gente se enamore de nuestras fotos, como nos enamoramos nosotros". Juliana Bertolino

La producción se lleva adelante con un equipo de maquillaje y vestuario integrado por Susana Montani y Silvina De Briganti; Marina Villarreal en diseño gráfico; Gabriel Haussaire en diseño de fotos, y Pablo Presti como fotógrafo. La propuesta se enmarca en el Programa de Solidaridad Cultural del Municipio y cuenta con el aval y el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Bahía Blanca y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.

Rock, memoria y creatividad

"El nombre de la edición reúne la música y un recuerdo de otra época. 'Subí el volumen' es una invitación a volver a escuchar la música de una época muy rica en autores e intérpretes, y un homenaje al tocadiscos que se llevaba a los picnics, cuyo sonido nunca era suficiente", cuenta Marcela Sainz, desde la idea y la producción.

Marcela Sainz con Jerónimo Salazar

La elección del rock internacional llegó después de que el público respondiera con interés a una serie anterior.

"Cuando expusimos las fotografías de las temáticas anteriores, al ver cómo la gente admiraba la serie 'Rockeando', pensamos que completaba la temática abordar la música internacional de los 70, 80 y 90, arrancando con la tapa icónica 'Abbey Road' de The Beatles", explica.

Para seleccionar las portadas, el equipo partió de intérpretes que consideraba emblemáticos de esas décadas. Luego, buscó variedad visual y tuvo en cuenta que las imágenes pudieran realizarse con las 31 personas que participarían.

"A partir de esa selección, teniendo en cuenta que eran 31 las personas que iban a protagonizar las fotos, buscamos que no se repitieran estéticas y que fueran posibles de realizar. Aunque a veces parecen muy difíciles de llevar a cabo, el resultado siempre nos termina sorprendiendo positivamente", agregó.

Participar también es decidir

La implicación de los protagonistas empieza mucho antes de la sesión fotográfica. "Todos los años, la producción de las fotos es muy esperada. Llega Marcela con la propuesta y ahí comenzamos a trabajar, investigando de qué se trata, escuchando la música, observando fotos, conversando", explica Daniela.

Roger Rindel, Susana Montani y Marcelo Guallán

Guillermina Zunzuneguy y Juliana Bertolino

En los talleres de teatro, a cargo de Vicky Pezzutti, y de expresión corporal, coordinados por Facundo Arrimada, trabajan la expresión, las emociones y la posibilidad de personificar. Así se va dando forma a cada personaje.

"Este año, por ejemplo, Luciana manifestó que quería interpretar a Michael Jackson y así fue".

La producción no busca que las personas con discapacidad sean solamente modelos de una imagen. El propósito es que participen, expresen sus ideas y construyan junto a otros. "El arte es un derecho, por lo tanto las personas con discapacidad no son espectadoras, sino protagonistas de este proyecto: se involucran, disfrutan y construyen junto a otros", agregó Daniela.

Consideran que el arte permite comunicarse y participar, además de jugar, imaginar y apropiarse de la cultura. Recrear tapas de discos conocidas también abre la posibilidad de cuestionar quiénes pueden ocupar los espacios culturales. "Nos permite romper algunas estructuras y demostrar que no existen espacios que deban estar restringidos para determinadas personas", afirman.

Seis años de trabajo compartido

A lo largo de las distintas ediciones, el proyecto fue sumando participantes y fortaleciendo sus vínculos con la comunidad.

"Cada vez son más las personas que participan en la producción de las fotos y más grande es la red que se va construyendo con la comunidad. Para el equipo, el crecimiento muestra que una propuesta artística puede convertirse también en una experiencia de encuentro y construcción colectiva".

La organización espera que quienes vean las imágenes encuentren algo más que una recreación lograda de una figura del rock. "Nos gustaría que quienes vean las imágenes se encuentren con algo más que una fotografía bonita o una recreación de una figura. Que puedan reconocer personas, historias, expresiones, deseos, humor y creatividad".

También esperan que la agenda invite a pensar en el ejercicio concreto de los derechos: "Una sociedad más justa no se construye solamente hablando de derechos, sino generando oportunidades concretas para ejercerlos. La convivencia se construye cuando todos tenemos la posibilidad de ser parte".

La venta beneficia a las dos instituciones

Los gastos de producción de la agenda son cubiertos por las empresas que acompañan la iniciativa: Grupo Arroba, Dylcon, Repuestos Vincenty, Recambios Bahía Blanca, Corralón Bonacci, Rastreador Fournier, La Nueva Viajes, Instituto Superior de la Bahía, Edes y Consorcio del Puerto.

Pablo, Juliana y Bianca en un alto de la sesión de fotos

De esta manera, el total de los ingresos por las ventas se distribuirá en partes iguales entre la Fundación Lazos y el Taller de Pastas Ceres. El dinero se destinará a cubrir los gastos fijos de ambas instituciones durante enero y febrero. El proyecto cuenta, además, con el auspicio del Instituto Cultural de la Municipalidad de Bahía Blanca y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.