"El cine y su música" llega con homenajes a clásicos de la pantalla grande
La cita cinéfila-musical será el miércoles 2 de diciembre a las 20.30 en un café céntrico bahiense, de fácil acceso para todos. Cupos limitados.
La emoción y la nostalgia que solo el cine puede hacernos vivir, vuelven en una nueva edición de El Cine y su Música.
Espectáculo ganador del Premio Hugo al Teatro Musical, celebra su 18° Aniversario, presentando el miércoles 2 de diciembre a las 20.30, en ITALO, Hipólito Irigoyen esquina Soler (El Castillo), una nueva propuesta: El Cine y su Música “Intimo”, show en vivo con pantalla y proyección de imágenes, menú de pizza libre y postre.
Italo está en galería “El Castillo” no tiene escaleras y se accede fácilmente.
"Dirty Dancing", aquí llamada "Baile caliente".
Nos acompañarán las voces de Pablo López, Camila López Candia y Carolina López Candia, Ricardo Margo presentará el homenaje de la noche y Alberto Freinquel estará en la conducción. En la operación técnica Miguel Ángel Tohmé y en sonido e iluminación Martín López.
Entre otros, habrá un homenaje a James Bond, con James Craig, el último Bond, Dirty Dancing, Elvis, Reto al destino, Buenos días Vietnam.
Las entradas se pueden reservar llamando al teléfono 291 4055622 o presencial en el lugar, el cupo es limitado. La producción general corresponde como siempre a la señora Olga Lopata (291 4268596).