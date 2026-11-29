"James Bond", en la piel de Daniel Craig, será uno de los homenajeados

La emoción y la nostalgia que solo el cine puede hacernos vivir, vuelven en una nueva edición de El Cine y su Música.

Espectáculo ganador del Premio Hugo al Teatro Musical, celebra su 18° Aniversario, presentando el miércoles 2 de diciembre a las 20.30, en ITALO, Hipólito Irigoyen esquina Soler (El Castillo), una nueva propuesta: El Cine y su Música “Intimo”, show en vivo con pantalla y proyección de imágenes, menú de pizza libre y postre.

Italo está en galería “El Castillo” no tiene escaleras y se accede fácilmente.

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"Dirty Dancing", aquí llamada "Baile caliente".

Nos acompañarán las voces de Pablo López, Camila López Candia y Carolina López Candia, Ricardo Margo presentará el homenaje de la noche y Alberto Freinquel estará en la conducción. En la operación técnica Miguel Ángel Tohmé y en sonido e iluminación Martín López.

Entre otros, habrá un homenaje a James Bond, con James Craig, el último Bond, Dirty Dancing, Elvis, Reto al destino, Buenos días Vietnam.

Las entradas se pueden reservar llamando al teléfono 291 4055622 o presencial en el lugar, el cupo es limitado. La producción general corresponde como siempre a la señora Olga Lopata (291 4268596).