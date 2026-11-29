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Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Audionota: Romina Farías

El pliego de bases y condiciones para la convocatoria a licitación del servicio de transporte público de pasajeros ingresó la semana última para su consideración en el Concejo Deliberante, un documento que suma 550 páginas con los distintos estudios y propuestas para el nuevo funcionamiento del sistema.

El esquema se organiza en cinco combos, cuatro de ellos con tres líneas, el restante con cuatro, totalizando 16 recorridos. En la actualidad el sistema es operado por tres empresas: Rastreador Fournier (seis recorridos), San Gabriel (11) y Bahía Transporte Sapem (2).

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La nueva propuesta incluye modificaciones a varios de los recorridos vigentes, redistribuye trazas, suma ramales, exige a las empresas disponer de una flota moderna y establece un esquema de frecuencias a partir de un análisis de situación realizado a lo largo de los últimos dos años.

Entre los cambios propuestos, más de forma que de fondo, está la decisión de modificar la designación de las líneas, reemplazando los números actuales por letras. Una vez en marcha el nuevo esquema, la 500 será, por ejemplo, la línea A, la 502 la B y la 519 la P, por señalar algunas de las nuevas denominaciones.

“En virtud de la modificación y el replanteo de recorridos, se decidió desvincular a cada traza de la numeración que la identifica y denominarlas con una letra para una mejor incorporación por parte del usuario del nuevo concepto y no la continuidad del esquema estanco vigente”, se explicó.

En cuanto a la nueva diagramación, el pliego indica que “ninguna decisión se tomó exclusivamente a partir de la demanda, sino que se la cruzó con la conectividad —qué calles conectan, qué sectores, dónde se concentra la actividad comercial, cómo funciona la articulación semafórica— de modo de entender hacia dónde necesita moverse la gente para acceder a bienes y servicios”.

Como criterio general se buscó mantener los kilómetros anuales de operación del sistema, considerando que cada kilómetro recorrido genera un costo adicional a la explotación.

Algunos datos

En materia de cobertura, el rediseño alcanza al 97% de la población, con una mejora en sectores como Miramar (mejora la disponibilidad en un 63,8%), 12 de Octubre y Taxistas (un 43%) y barrios como Millamapu, Ferrocarril, Altos del Pinar.

Para resolver los varios pedidos vecinales presentados en el Concejo Deliberante, la zona que va desde El Nacional y el Parque San Agustín hasta Villa Miramar se extendió la Línea 506, pasando por Palos Verdes y el Barrio Patagonia.

Se estableció un servicio directo al Hospital Penna, mediante la Línea 504 un ramal de 19,41 km que funcionará a modo de prueba durante seis meses.

Se dispuso que el tramo entre Villa del Parque y Bosque Alto que cubría la 521 fuera absorbido por la 502, con una frecuencia mejorada. El otro tramo de la 521 pasó a la 513ex, de modo que la 521 dejará de operar.

Para mejorar la cobertura de otras zonas se procedió al ajuste de frecuencias. Así, un aumento de kilómetros para una mejor cobertura se vio compensado por una disminución en otro lugar.

Cómo se hizo

Con el objetivo de que la licitación se defina a partir de “un diagnóstico técnico y no una simple renovación de las condiciones actuales”, la municipalidad llevó adelante una tarea de dos años, procesando las validaciones SUBE para mapear demandas, paradas, atributos de usuario y distribución territorial.

Todo se analizó mediante los dispositivos GPS, tanto las velocidades reales de circulación, la conectividad vial, la articulación semafórica y las actividades comerciales.

El diseño resultante se aborda desde tres dimensiones: la incorporación de unidades “en el estado que el usuario merece”, exigiendo una renovación mínima del 70% de la flota con vehículos cero kilómetro; frecuencias ajustadas a la demanda y velocidad real de cada tramo, lo cual será controlada con un centro de monitoreo en tiempo real, y la ampliación de la cobertura mediante una red de 629 kilómetros, conformada por 16 líneas, totalizando 22 recorridos entre troncales, ramales, prolongaciones y rondines.

Pagar por kilómetro recorrido

En relación al sistema de pago y costos, habrá una manera distinta de calcular el subsidio adicional que entrega el municipio. Se indica que el esquema actual “tiene un desajuste frente a costos que evolucionan con la inflación y con la retracción en la cantidad de viajes, variables que impiden sostener el servicio sobre una base previsible”, con lo cual cada concesionario será retribuido en los períodos en los cuales la tarifa cobrada a los usuarios, junto con los subsidios nacionales, provinciales y municipales no alcance a cubrir el Costo por kilómetro.

En ese caso percibirá una Compensación Municipal por Kilómetro, un subsidio a efectos de mantener su sustentabilidad.

Esta modificación se basó en estudios realizados por la Universidad Nacional del Sur y el CONICET, que recomendaron reemplazar las tarifarias discrecionales por fórmulas que eviten asimetrías, estructurando su funcionamiento en tres partes: parámetros de carácter técnico, otros correspondientes a insumos, salarios, demanda y, finalmente, fórmulas que combinan rubros como combustible, lubricantes, neumáticos, depreciación del material rodante, seguros, salarios, impuestos, gastos, costo de gerenciamiento y el costo de cobro de pasaje por sistema SUBE.

Los más y los menos

Las velocidades reales de circulación del Transporte Público Colectivo, obtenidas a partir de los dispositivos GPS, tienen un promedio de 20,94 km/h, según el siguiente detalle, 20,65 km/h en días hábiles, 21,85 km/h los sábados y 23,07 km/h los domingos.

Las cinco calles con mayor promedio de velocidad son Juan Pablo II (49,1 km/h), Ruta y acceso a Cerri (47 km/h), El Resero (39,8 km/h), Don Bosco y Nicolás Pirez hasta rotonda (38,8 km/h) y Ruta 3 avenida Colón y Pedro Pico (38,8 km/h).

En el otro extremo, los recorridos más lentos corresponden a Zelarrayán-San Martín (13,2 km/h), Sarmiento-Moreno (13,5 km/h), Alem y Córdoba a Sarmiento (13,7 km/h), Estomba-Chiclana (14,5 km/h y Fitz Roy-Las Heras (14,6 km/h).

En cuanto a líneas con mayor recorrido, lidera la 519 con 52,42 km (vuelta completa), seguida por 500 con 44,60 km, 513ex (42,86 km), 517 (38,6 km), 519A (39,6 km), 504 (36,1 km), 502 (33,02 km), 506 (30,75 km) y 503 (30,25 km).

Un toque de historia

Desde principios del siglo XX la ciudad contó con servicio de transportes colectivos, aunque eran emprendimientos de privados, sin ningún tipo de regulación municipal, con lo cual en general sólo se encargaban de cubrir las trazas rentables.

No fue hasta después de mitad del siglo que se estableció un esquema de cierta regularidad, buscando cubrir todos los barrios. Las líneas estaban entonces numeradas, desde la 1 hasta la 21.

En enero de 1969 por una ley provincial se modificó ese sistema para pasar todas a operar en la centena del 500. Así, por caso, la 1 pasó a ser la 500, la 16 la 503 y la 20 la 512.