Fernando Monacelli fmonacelli@lanueva.com Periodista y escritor. Egresado de la Universidad Católica Argentina. Se desempeñó durante 15 años al frente de la redacción de La Nueva. Actualmente, es el CEO del grupo La Nueva.

Para un lector fervoroso, pocas alegrías se comparan con la de descubrir a un nuevo autor. A Roberto Ulloa (marino, veterano de Malvinas) lo conozco hace muchos años, pero lo descubrí como autor hace dos, cuando publicó se primer libro Vidas paralelas, una colección de relatos exquisitos. Vuelve ahora con Los naufragios (Sudamericana), nuevamente al rescate de esas vidas que han quedado “en los márgenes de la historia”, según reza en la portada del volumen, para deleite de los aficionados a esa clase de buena literatura que siempre sorprende.

Nos encontramos esta vez en un café de Bahía Blanca; está de paso hacia Puerto Belgrano para una reunión con los viejos tripulantes del Destructor La Argentina, de 1996. “Creamos una cofradía, Ron & Espadas, como excusa para no perder el contacto ni la memoria de aquellas buenas aventuras”, dice Roberto, y agrega: “El mar siempre está rondando mi vida y mis historias; también el campo”.

¿Con qué se va a encontrar el lector que se aventure en "Los naufragios"?

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Con relatos poblados por personajes que viven en los márgenes de la historia. Casi anónimos, pero tratando de darle sentido a sus vidas, un poco sin darse cuenta. Van a encontrar al mar que siempre está rondando mi vida; eso seguro, porque en cuanto me distraigo un poco me doy cuenta de que se coló en mis textos sin pedir permiso. También encontrarán preguntas, fantasías y pasiones, que me atraviesan desde que era chico. Al final agregué una sección, que llamé Páginas sueltas, que reúne viejos textos, que guardé demasiado tiempo, y algunos artículos escritos para el diario La Nación, que fue la aventura de este año.

Tus relatos suelen tener como asunto o bien una historia, o bien un protagonista ¿Cómo elegís los temas o los personajes sobre los que vas a escribir?

Es raro que tenga un plan; como que las historias van creciendo a partir de una idea general y de la primera frase que escribo, que ordena todo misteriosamente. Reconozco que no tengo un desarrollo de la trama en mi mente, y menos un final. Conozco un poco al protagonista, pero difícilmente a los personajes secundarios, que van entrando en escena sin que yo los convoque. Las historias son un poco desobedientes, se van construyendo solas; quizás sea mejor así. En ocasiones escribo una frase imprudente y la trama cambia como el viento; ¿por qué, de repente, estoy en una isla perdida? me pregunto. El poder de la palabra ¿no? A veces sigo adelante, a veces vuelvo al punto donde todo cambió. Hay una idea general, un tema, que dispara todo. Irrumpe; una experiencia personal, una buena conversación, una foto, alguna lectura. El Presidio (N. de la R. es uno de los cuentos) nació en un viaje por la ruta 33 con el recuerdo de un viejo plano que colgaba en la pared de Don José Holzmann en Espartillar hacia mediados del siglo pasado. Disfruté mucho esa historia.

En tu anterior libro, "Vidas paralelas", hay algún relato de corte autobiográfico, como Los Jinetes pero leyendo "Los naufragios" se tiene la impresión de que ese aspecto autobiográfico se ha acentuado, ¿es así?

Sabés que sí; creo que mi historia personal está presente, mejorada amablemente por la imaginación. Creo que es inevitable que suceda, aunque no nos demos cuenta: hay genética, hay mandatos, hay experiencias; todo se traduce en los textos. El pasado familiar me despierta curiosidad; de dónde venimos, cómo impactan los ancestros en nuestro destino personal. Cartas de Ceuta, la historia que abre el libro, nació de la correspondencia (que recuperó mi padre) de mi bisabuelo con su mujer, desde un presidio en África. Mirá si me dio curiosidad su destino personal que con mi hija navegamos a Ceuta a buscar su tumba y comprender cómo fueron sus últimos años en el destierro.

Has dicho que en dos cuentos de este libro, MamaEva y Rosa Palermo, innovás y experimentás con estilos literarios que se diferencian de otros textos tuyos, ¿por qué?

En las dos historias las protagonistas son mujeres; fue un desafío. Otras voces, otro registro. La trama de ambas tiene algo de fantástico, aunque quizás todo escrito lo tiene, pero estas exploran algunos temas complejos que siempre me llamaron la atención como son los grandes números y el pasado profundo. Rosa Palermo fluyó; como si estuviera recordando a la protagonista y a su historia; un poco como si la conociera, pero MamaEva me costó mucho y no estoy tan seguro de haber logrado lo que quería. La ventaja es que no sabía demasiado bien lo que quería; eso puede justificarme.

¿Qué viene después de Los Naufragios?

Ojalá alguna nueva aventura.

Sinopsis del libro, por Jorge Fernández Díaz

Roberto Ulloa es un coleccionista de vidas ajenas. Cartas, bitácoras, viejas fotografías, un plano, un poema hallado en una librería de usados; también su propio viaje y su biblioteca personal. Esos son los materiales de que se nutre para sacar del anonimato a personajes que se esconden en los márgenes de la Historia. Cada hallazgo es una puerta detrás de la cual un hombre fabrica su propia tinta; una actuaria descubre una grieta en las leyes del azar; un dibujante descubre su destino en un faro remoto, un banquero construye una inaudita biblioteca de piratas que transformará su vida.

Los personajes están hechos de una serena complejidad; discretos pero alertas, pudorosos pero apasionados; sensibles, a lo evidente y a lo que no lo es. Las historias se suceden en un arco fascinante que va de "Los naufragios" hasta "El cazador de ballenas", la "Biblioteca de piratas" y "Bailaron en Leones". "Cartas de Ceuta", "Rosa Palermo" y "MamáEva” son abordajes distintos, pero tocan la misma música y le dan al libro variaciones y a la vez enigmática consistencia, combinando la espectacularidad de la épica con el tono íntimo de la reflexión.

Ulloa cruza esos umbrales con la misma curiosidad que enamoró a los lectores de Vidas paralelas, aunque esta vez el mapa incluye una región biográfica. Un libro sobre lo que se hereda sin saberlo: el coraje callado, la obstinación de escribir, la certeza de que ningún rastro se pierde del todo.

El resultado es asombroso, por momentos deslumbrante; siempre fresco y nuevo.