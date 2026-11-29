Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 68 años, en noviembre de 1958, vecinos de General Daniel Cerri elevaron una nota al Concejo Deliberante solicitando intervenga para atenuar la escasez de agua que sufría esa localidad.

Situación histórica eran las limitaciones que tenía la compañía de aguas corrientes para atender el consumo de la población durante los meses de verano.

Cerri en particular era una de las localidades más afectadas. En su presentación, los vecinos preguntaban cuál era el motivo por el cual la compañía Sansinena derivaba al mar millones de litros de agua del surgente habilitado en 1956, “unos 80.000 m3 por mes, suficiente para proveer a toda la población y beneficiar a Bahía Blanca al evitar tener que abastecer desde la red general”.

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Era además llamativo que la empresa del agua había realizado una extensión de su cañería con para tomar agua del surgente, ubicada a 300 metros del frigorífico. “No creemos, dijeron, que esos 300 metros sean un obstáculo para realizar dicha conexión, más bien es un capricho de una de las partes, ya sea Aguas Corrientes o Sansinena”, se mencionó.

Como respuesta, los directivos de Sansinena, por entonces en manos de la Corporación Argentina de Carnes (CAP), aclaró que habían sido varias las oportunidades en que ofrecieron el sobrante de agua a Aguas Corrientes, teniendo como respuesta, en nota firmada por el gerente Manuel Muradás, que la superioridad "había desistido de la aprobación del contrato por el cual se tomaría agua del pozo de esa compañía”.

El surgente de Sansinena sigue hasta la fecha en funcionamiento. Parte de su producción se derivada al mar, mientras otra parte forma una gran laguna artificial en el predio de la planta que es hoy refugio de distintas especies animales y que se destaca por el vapor que emite.