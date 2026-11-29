Se pondrá en marcha el mes próximo la reparación de 7,50 kilómetros del camino de circunvalación, hoy parte de la ruta nacional 33, uno de los caminos más transitados de nuestra ciudad.

La reparación de los 7,50 kilómetros demanda una inversión de 2.500 millones de pesos, un 56% más que el valor total del Paso Urbano original.

La obra será solventada por aportes conjuntos de la municipalidad y el Consorcio de gestión del puerto, en una decisión que cubre la irresponsabilidad el gobierno nacional que se desentendió por completo de la obra.

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El sector a reparar forma parte del denominado Paso Urbano, intervención destinada a mejorar un camino de altísimo tránsito vehicular, donde además tienen protagonismo los vehículos pesados.

La obra del Paso Urbano fue licitada en 2017, con un presupuesto de 1.622 millones de pesos, unos 102 millones de dólares de ese momento.

Ambiciosa en su alcance, los trabajos tenían un plazo de ejecución de dos años aunque fueron atravesando distintas paralizaciones hasta su definitiva cancelación, con un 43% de avance.

El gobierno de Javier Milei se desentendió por completo de la obra y no sólo no la tiene en cuenta sino que además, con total irresponsabilidad, no se ha hecho cargo de la reparación de un camino que por su estado es un verdadero riesgo para miles de vehículos.

Serán seis meses de trabajo, lo cual complicará el ya dificultoso tránsito, una intervención que además, si bien mejorará la situación actual, no deja de ser un arreglo de ocasión.

Más allá de la falta de recursos que ha señalado el presidente Milei al asumir su mandato, resulta insostenible que la obra no sea reconsiderada, aunque sea con un avance en etapas, con una inversión fragmentada y con un plan adecuado para terminación.

Es un compromiso que el gobierno nacional no puede ni debe eludir y que además lo hace responsable de las consecuencias de semejante inacción. Su decisión de abandonar la obra no debiera estar eximida de asumir ante la ley las correspondientes responsabilidades.