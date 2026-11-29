Un hombre fue capturado en la madrugada del domingo, luego de que ingresara al predio de la firma Bungue y causara destrozos en su interior.

El hecho ocurrió minutos después de las 7, en Paunero al 200.

En ese lugar, Franco Mellado, de 25 años, fue capturado al intentar escaparse en una bicicleta playera del sitio. Según se indicó, previamente había saltado el cerco perimetral y dañado el vidrio de una caja contra incendios.

Si bien no fue confirmado, se cree que esto había ocurrido para llegar a sus componentes de bronce. Sin embargo, fue sorprendido por personal de seguridad de la empresa.

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Efectivos del Comando de Patrullas lograron localizarlo y aprehenderlo en Nueva Provincia al 300.

Posteriormente, mediante un rastrillaje en el sector, se logró hallar y secuestrar la bicicleta que el sospechoso había descartado al advertir la presencia policial, en un descampado de Sáenz Peña al 300.

Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Las carátulas son violación de domicilio y daño.