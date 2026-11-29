Un hombre fue capturado en las últimas horas, luego de que se constatara que había agredido a otro debido a una discusión de tránsito.

El hecho ocurrió en los últimos minutos de la tarde del sábado en el barrio Universitario.

En la esquina de Alem y Paraguay, dos efectivos policiales procedieron a la aprehensión de Hugo Pérez Álvarez, de 47 años.

Según se indicó, a raíz de una discusión de tránsito, habría agredido mediante golpes de puño a un hombre de 56 años, provocándole un corte en el pómulo izquierdo.

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La víctima fue asistida por personal de emergencias médicas y trasladada al Hospital Municipal, donde debió recibir atención para la sutura de la herida.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda. Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La carátula es lesiones.