Capturan a un hombre que agredió a otro en el barrio Universitario
La carátula es lesiones. El problema surgió a partir de un incidente de tránsito.
Un hombre fue capturado en las últimas horas, luego de que se constatara que había agredido a otro debido a una discusión de tránsito.
El hecho ocurrió en los últimos minutos de la tarde del sábado en el barrio Universitario.
En la esquina de Alem y Paraguay, dos efectivos policiales procedieron a la aprehensión de Hugo Pérez Álvarez, de 47 años.
Según se indicó, a raíz de una discusión de tránsito, habría agredido mediante golpes de puño a un hombre de 56 años, provocándole un corte en el pómulo izquierdo.
La víctima fue asistida por personal de emergencias médicas y trasladada al Hospital Municipal, donde debió recibir atención para la sutura de la herida.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda. Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La carátula es lesiones.