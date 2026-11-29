Como ya ocurriera en los últimos días, Bahía Blanca vuelve a constituirse en el lugar más caliente de Argentina y, según se indicó desde el Servicio Meteorológico Nacional, por más de un grado centígrado.

De acuerdo con el ranking que realiza el SMN hora tras hora, según el informe de las 14.00, en nuestra ciudad se registran 37,2 °C.

El podio lo completan San Fernando del Valle de Catamarca, con 36 °C, y Viedma, con 35,7 °C.

Por su parte, el resto del top ten está integrado por Santiago del Estero, en cuarto lugar, con 34,9 °C; San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con 34,8 °C y una térmica de 39,1 °C; La Rioja (34,6 °C), y Villa Reynolds, en San Luis, con 34,6 °C.

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En el octavo lugar se ubica Córdoba, con 34 °C; seguido por San Juan, con 33,6 °C, y San Martín, en Mendoza, con 33,6 °C.