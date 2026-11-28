El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas alertas por tormentas para nuestra ciudad y el sudoeste bonaerense.

Según el ente, en la noche de este sábado la zona norte del distrito estará bajo el aviso, por lo que no se encuentra contemplada nuestra ciudad. Sin embargo, la totalidad del distrito estará bajo alerta amarillo la noche del domingo y la tarde y noche del lunes.

El organismo indicó que el área puede ser afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Recomendaciones:

Amarillo:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.