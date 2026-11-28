Las cinco esquinas después las obras de semipeatonalización (Foto Archivo La Nueva)

El intendente Federico Susbielles realizó un video en sus redes sociales mostrando los progresos de la obra en las Cinco Esquinas de Villa Mitre, allí calificó de "burros" a quienes gestionaron la obra anterior y mostró los caños utilizados para desagotar el sector.

“Estamos reemplazando cañerías de dimensiones insuficientes por conductos de mayor diámetro, con nuevas conexiones entre cámaras y sumideros para mejorar la capacidad de drenaje”, señaló el jefe comunal.

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En su a habitual video de los días sábados, el titular del ejecutivo municipal apuntó con munición gruesa a la gestión de Héctor Gay y mostró de manera explícita las diferencias de tamaño entre los caños colocados en la actualidad y los anteriores.

“¿Cómo carajos no se iba a inundar? Burros”, señaló contra los funcionarios del gobierno anterior que habían planificado la obra original de semipeatonalización del sector.

Y afirmó: “Seguimos trabajando, vamos a solucionar esta problemática y las Cinco esquinas también las vamos a recuperar“.