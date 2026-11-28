El calor seguirá siendo protagonista (Foto Archivo La Nueva)

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 29 de noviembre una temperatura mínima de 19 grados centígrados y una máxima de 37.

En la mañana tendremos tiempo templado, con temperatura en ascenso, pudiendo llegar hacia el mediodía a 33 grados centígrados. El viento tendrá intensidad leve en aumento a moderado con ráfagas fuertes del Norte rotando al Noroeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos cielo nuboso. El viento se prevé con intensidad moderada en disminución a leve con ráfagas fuertes del sector Norte. El índice de radiación ultravioleta será extrema y la visibilidad buena.

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La noche se anticipa inestable, con descenso de la temperatura y viento suave con ráfagas leves del Sudeste, y se estima para media noche una temperatura de 21 grados

centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Templado a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de fuerte del Noroeste. Temperatura 20/38.-

ZONA VENTANIA: Templado y ventoso a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de fuerte del sector Norte. Temperatura 19/34.-

GUAMINI: Templado a caluroso. Poco cambio de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Norte. Temperatura 21/35.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco y ventoso a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Este y Noreste con ráfagas de fuerte. Temperatura 13/35.-

NEUQUEN: Templado a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Oeste y Sudoeste con ráfagas de fuerte. Temperatura 20/36.-