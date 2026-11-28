El Municipio realizará 23 jornadas de testeo de VIH gratuitas
Durante 5 días, en más de 20 Centros de Salud y Unidades Sanitarias de la ciudad se ofrecerá el test con atención gratuita y por orden de llegada.
En el marco del Día mundial de la respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre, la Secretaría de Salud llevará a cabo una gran campaña de testeo de VIH y Sífilis.
Durante 5 días, en más de 20 Centros de Salud y Unidades Sanitarias de la ciudad se ofrecerá el test con atención gratuita y por orden de llegada.
Además, el mismo martes 1/12, se realizarán dos jornadas de encuentro y concientización en el Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76) y la plaza Rivadavia.
También, en el nuevo vacunatorio municipal ubicado en Belgrano 177, se llevará a cabo una jornada de vacunación de HPV (para niñas y niños de 11 años) y de Hepatitis B (adultos).
El test es seguro, confidencial, y el resultado está listo en 15 minutos. Días y horarios de atención:
Lunes 30 de noviembre:
*9.30 a 14.30 hs: Centro de Salud A. Menghini (25 de Mayo 396. Gral Cerri).
*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria 12 de Octubre (Humboldt 3758).
*9 a 13 hs: Unided Sanitaria Aldea Romana (Los Adobes 424).
*14 a 17 hs: Centro de Salud Dharma (Pueblos Canoeros 1680).
Martes 1 de diciembre:
*10 a 14 hs: Plaza Rivadavia. También se entregarán preservativos, y habrá un espacio de consejería.
*10 a 16 hs: Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76): habrá testeos, entrega de preservativos, consejería y radio abierta.
*8.30 a 11.30 hs: Centro de Salud Leandro Piñeiro (Adrián Veres y Martin Gil).
*13.30 a 15 hs: La Poderosa (Simon Bolivar y Santa Cruz).
*10 a 15 hs: Unidad Sanitaria Harding Green (Malharro y Marcos Mora).
*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria Grünbein (La Rioja 5700).
*8.30 a 12.30 hs: Centro de Salud Leonor N. de Cappelli (Harris 3599, Ing. White).
*18.30 a 20.30 hs: Plaza Cabildo (La Plata y Vieytes, Cabildo).
*8 a 13 hs: Unidad Sanitaria Pedro Pico (Misiones 754).
*8 a 11 hs: Unidad Sanitaria Mariano Moreno (Mendoza 1250).
*9 a 11 hs: Centro Integral de Spurr (Esmeralda 1450).
Miércoles 2 de diciembre:
*9 a 13 hs: Unidad Sanitaria Villa Muñiz (Pilcaniyen 259).
*10 a 15 hs: Centro de Salud Milstein (J. B. Baigorria y Los Tamariscos).
Jueves 3 de diciembre:
*8 a 11 hs: Unidad Sanitaria Villa Floresta (José Ingenieros 2235).
*9 a 12 hs: Casa Ni un pibe menos por la droga (Hiroshima y Los Tilos).
*9 a 16 hs: Centro de Salud 9 de Noviembre (Leopoldo Marechal 1712).
*9 a 12 hs: Unidad Sanitaria Loma Paraguaya (Félix Frías 850).
*8 a 14 hs: Centro de Salud San Dionisio (Rondeau 2219).
Viernes 4 de diciembre:
*15 a 18 hs: Centro Comunitario San Roque (Estomba 2375).
Esta fecha fue establecida en 1988 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para promover la prevención, el diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y la lucha contra el estigma y la discriminación.