Un amplio rastrillaje se está desarrollando en nuestra ciudad relacionado con la búsqueda de una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde hace dos días.

Efectivos de las distintas comisarías bahienses e integrantes del grupo de búsqueda y rescate de personas K9 están llevando adelante el operativo para hallar a Jazmín Priscilla Parra.

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La menor se ausentó el jueves pasado, alrededor de las 18:30, cuando se retiró de su vivienda y no regresó.

Es de contextura delgada, mide 1,50 metros de altura, tez morena, tiene cabello corto colorado y ojos marrones. Vestía calza negra y zapatillas del mismo color.

Halladas

Personal de la seccional Cuarta informó que otras dos menores que eran buscadas fueron encontradas en las últimas horas.

A partir de tares investigativas y un operativo especial, los policías lograron dar con el paradero de las adolescentes de 13 y 12 años de edad.

Una de ellas, según se indicó oportunamente, se había retirado sin autorización del Hogar Cantilo, ubicado en Castelar al 2.000.