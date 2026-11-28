Decidió guardar silencio frente al fiscal el sujeto arrestado ayer a la madrugada en cercanías de El Cholo cuando la policía halló en su poder drogas y una importante cantidad de dinero.

Fuentes judiciales mencionaron que Luis Eduardo Dragani decidió hacer uso de su derecho y se negó a declarar ante el doctor Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ N° 19.

Como se informara, el hombre fue aprehendido durante un control vehicular realizado por personal del Destacamento de Seguridad Vial en el kilómetro 675 de la ruta 3 sur.

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Los policías interceptaron el Ford Focus que conducía Dragani y mientras le solicitaban la documentación observaron la presencia sospechosa de una bolsa de nylon en el interior del vehículo.

Al registrarla hallaron 14 envoltorios con marihuana, una balanza de precisión, un teléfono celular y un envoltorio con cocaína.

Además, encontraron nueve fajos de billetes que contenían un millón de pesos cada uno, junto con casi otro millón de pesos en efectivo que llevaba el hombre en su billetera.

Por esa razón procedieron al arresto del sospechoso y a imputarlo por la tenencia del estupefaciente.

Arresto y detención

La justicia decretó en las últimas horas la detención de una mujer arrestada ayer durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Pampa Central.

Se trata de Milagros Daiana Terán, quien se negó a declarar frente al fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ N° 19.

Efectivos de la DDI local allanaron su inmueble de Santa Cruz al 900, donde secuestraron dinero, una balanza de precisión, recortes de nylon, marihuana, cocaína y un celular.

La investigación comenzó el pasado 2 de septiembre, a partir de una denuncia al Ministerio de Seguridad indicando que en ese lugar una joven se dedicaba a la presunta comercialización de drogas, agregándose como constancia el comprobante de una transferencia de dinero.