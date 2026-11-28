La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) participó de una mesa de trabajo del Observatorio de Calidad Botánica, un espacio de articulación interinstitucional que convocó a investigadores de la Universidad Nacional del Sur (UNS), representantes de Región Sanitaria I y funcionarios de las áreas de Bromatología y Salud del Municipio, junto con equipos de Bromatología de distintas localidades de la región.

En representación del organismo local estuvo su director, Pablo Daguerre, quien aportó la perspectiva de la defensa de los derechos de los consumidores frente a las problemáticas vinculadas con la calidad, composición, identificación y comercialización de los alimentos.

Durante el encuentro se compartieron experiencias, investigaciones y situaciones detectadas a partir de distintos análisis de productos. Uno de los ejes centrales fue la importancia de contar con información confiable y herramientas que permitan identificar posibles irregularidades en los alimentos que llegan a los consumidores.

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En ese contexto, Daguerre señaló que estas cuestiones no involucran solamente aspectos técnicos o bromatológicos, sino que también tienen una dimensión vinculada con los derechos de quienes consumen esos productos.

Al respecto, recordó que el artículo 4 de la Ley Nacional 24.240 establece la obligación de brindar información cierta, clara y detallada sobre las características esenciales de los productos. También mencionó el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de los consumidores a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, así como a recibir información adecuada y veraz.

El funcionario remarcó que la composición, denominación, rotulado y publicidad de los alimentos son elementos fundamentales para que las personas puedan tomar decisiones de consumo libres e informadas. En particular, destacó la relevancia de estos aspectos para quienes tienen alergias, intolerancias o necesidades alimentarias específicas.

Trabajo conjunto para prevenir irregularidades

A partir de lo abordado, desde la OMIC plantearon la necesidad de fortalecer la articulación entre las áreas de Salud, Bromatología y Defensa del Consumidor, mediante acciones de prevención, concientización y capacitación destinadas tanto a consumidores como a comerciantes y expendedores.

Además, destacaron la importancia de consolidar mecanismos de intercambio de información y cooperación entre los municipios de la región, para que las situaciones detectadas puedan ser abordadas por las autoridades competentes y se traduzcan en respuestas concretas para la comunidad.

"Defender los derechos de los consumidores también significa trabajar en la prevención. Las personas tienen derecho a saber qué están comprando y qué están consumiendo. Para eso necesitamos información confiable, controles adecuados y organismos que trabajen coordinadamente. La protección del consumidor comienza mucho antes de que se presente un reclamo", sostuvo Daguerre.

Por último, el director de la OMIC valoró la participación conjunta de la ciencia, la academia, las instituciones públicas y la gestión política. En ese sentido, consideró que la integración del conocimiento científico, la experiencia territorial y la responsabilidad institucional permite desarrollar mejores respuestas ante las problemáticas que afectan a la comunidad.