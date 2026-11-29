Una jornada con precipitaciones y tormentas dispersas es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca este lunes, luego de varios días en los que el termómetro superó los 37ºC.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 29 grados centígrados en el inicio de la semana.

En la mañana el tiempo será inestable con precipitaciones y tormentas dispersas; el viento será moderado con ráfagas de intensidad fuerte del sur y sudeste, y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 18 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo se presentará inestable con precipitaciones y algunas tormentas. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas de intensidad regular del sector sur, el índice de radiación ultravioleta será muy alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 29 grados centígrados.

La noche, en tanto, será nubosa con algunas precipitaciones. Se estima para medianoche una temperatura de 18 grados centígrados.

En la Costa Atlántica

En los balnearios de la Costa Atlántica de nuestra zona, se espera una jornada nubosa con precipitaciones y algunas tormentas, descenso de temperatura y viento moderado con ráfagas de intensidad fuerte del sector sur.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, la temperatura mínima será de 18, y la máxima de 24.