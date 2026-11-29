La firma de la decisión final de inversión por 50.750 millones de dólares del megaproyecto Argentina LNG, que reúne a YPF, Eni y XRG, tendrá lugar este lunes en el Palacio Libertad ante más de 500 invitados y delegaciones internacionales.

Se trata del proyecto que inicialmente preveía la participación de la empresa malaya Petronas junto con YPF para producir y exportar Gas Natural Licuado a gran escala utilizando el gas de Vaca Muerta, a través del puerto de Bahía Blanca y que finalmente, luego de una decisión del Gobierno nacional, terminó siendo otorgada a Río Negro y Punta Colorada.

El acto formal comenzará a este lunes a las 11 horas y contará con las máximas autoridades corporativas internacionales. Por parte de la italiana Eni, estarán presentes su presidenta, Giuseppina Di Foggia; su CEO, Claudio Descalzi, y su COO, Guido Brusco.

En tanto, la comitiva de los Emiratos Árabes Unidos estará encabezada por Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG. Los líderes firmarán junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, consolidando la alianza trilateral.

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La ceremonia central en el Palacio Libertad representa el desenlace de una serie de encuentros previos. Anteriormente, representantes de YPF participaron en un encuentro introductorio en la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires, donde remarcaron que el compromiso entre las partes es total y calificaron la iniciativa como un desarrollo con una escala tres veces mayor que la de la alianza con Chevron de 2013.

El camino hacia la firma oficial quedó despejado tras la confirmación del marco regulatorio e institucional exigido por las compañías. El pasado 20 de noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Para Horacio Marín, este paso se trataba de una condición no negociable para el desarrollo del LNG. En paralelo, el directorio de YPF dio su aprobación por unanimidad a la Decisión Final de Inversión en una sesión de cinco horas.

Con la rúbrica de este contrato, se activa formalmente el esquema societario compuesto por UPCO (encargada de la extracción y procesamiento del gas en Vaca Muerta) y Mitco (responsable del transporte en ductos hacia Punta Colorada, Río Negro). La participación accionaria queda formalizada en un 36% para YPF y un 32% tanto para Eni como para XRG, lo que da inicio formal al engranaje operativo y financiero del proyecto. (con información de NA)