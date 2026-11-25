Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Si bien la foto final que publicó el club en sus redes resume el año de éxitos del rugby de Sociedad Sportiva, con tres imágenes del equipo tras coronarse en el Oficial Oro, Regional Pampeano A y Norpatagónico, el 2026 tiene muchas otras postales. Que no fueron de consagración pero sí de éxitos memorables que hicieron a las bases de esta campaña histórica del rugby Paloma, que además incluyó un invicto de 17 partidos.

El último sábado el XV Blanco levantó el trofeo que le faltaba: el del tricampeonato regional Norpatagónico.

"Fue un año muy largo, con muchísimas fechas, pero se nos fueron dando los resultados. Primero el local (Oficial Oro), después el Pampeano, una locura, después de siete años de no poder ganarlo y ahora esto (por el Norpatagónico) para cerrarlo en casa... Un año soñado", dijo Ignacio Lance.

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El tresarroyense, pieza clave en el scrum de Sportiva, hizo un breve análisis de la temporada y de lo ocurrido en el último partido del año -modalidad XV- disputado en La Carrindanga.

"El grupo fue el factor clave. Un equipo con muchas caras jóvenes, otras que llevamos varios años. Pero la amalgama de ese grupo se hizo perfecta y nos ayudó en momentos que los resultados no se daban. El grupo fue clave en todo esto", dijo "El Ruso", quien si bien dijo que seguirá otro año, dejó un margen de duda.

"En marzo hablamos", tiró el pilar derecho, de 33 años.

Lance y tal vez otros compañeros tuvieron la sensación que el 2026 iba a cambiar algo en el plantel tras una frustrante semifinal en el TRP A 2025. Y si bien la meta del regional era una fija, los resultados deportivos dieron mucho más.

"Cuando empezó el año no imaginaba todo esto. Un grupo muy nuevo, los resultados que tal vez al principio no acompañaban... Era impensado en marzo-abril decir que saldríamos campeones del Pampeano, del Norpatagónico...", agregó.

Esta es la entrevista completa: